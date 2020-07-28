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    Кримінал

    На Волині СБУ з Нацполіцією затримали телефонного мінера

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    Телефонним мінером виявився 31-річний мешканець одного із селищ Маневицького району Волинської області - На Волині СБУ з Нацполіцією затримали телефонного мінера
    Телефонним мінером виявився 31-річний мешканець одного із селищ Маневицького району Волинської області

    У мінера виявили телефон із сім-картою, з якої було здійснено повідомлення про замінування

    27 липня о 18:48 на лінію 102 ГУ НП у Волинській області надійшов дзвінок від чоловіка, який повідомив: «Я заложив бомбу. Знайдете мене? Знайдіть».

    Оперативники спецслужби спільно із співробітниками Нацполіції встановили та затримали автора анонімного повідомлення, 31-річного мешканця одного із селищ Маневицького району Волинської області.

    При огляді мінера виявлено телефон із сім-картою, з якої було здійснено повідомлення про замінування, будь-яких вибухових пристроїв не знайдено.

    Тривають невідкладні слідчі дії. Вирішується питання про внесення відомостей за вказаним фактом до ЄРДР за ст. 259 КК України.

    СБУ телефон замінування
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