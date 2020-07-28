На Волині СБУ з Нацполіцією затримали телефонного мінера



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Телефонним мінером виявився 31-річний мешканець одного із селищ Маневицького району Волинської області

У мінера виявили телефон із сім-картою, з якої було здійснено повідомлення про замінування

27 липня о 18:48 на лінію 102 ГУ НП у Волинській області надійшов дзвінок від чоловіка, який повідомив: «Я заложив бомбу. Знайдете мене? Знайдіть».

Оперативники спецслужби спільно із співробітниками Нацполіції встановили та затримали автора анонімного повідомлення, 31-річного мешканця одного із селищ Маневицького району Волинської області.

При огляді мінера виявлено телефон із сім-картою, з якої було здійснено повідомлення про замінування, будь-яких вибухових пристроїв не знайдено.

Тривають невідкладні слідчі дії. Вирішується питання про внесення відомостей за вказаним фактом до ЄРДР за ст. 259 КК України.