«Хотів розважитися»: поліція затримала на Тернопільщині «мінера» залізниці



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30-річний чоловік повідомив про замінування колії на залізничному вокзалі в Тернополі

Дзвінок про замінування мешканець Тернопільської області здійснив із мобільного товариша

На Тернопільщині поліцейські затримали чоловіка, який надав неправдиве повідомлення про замінування колії на залізничному вокзалі в Тернополі.

Про це повідомили у Нацполіції.

«У п’ятницю, 24 липня, близько 14:00 до співробітників Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення про закладення вибухового пристрою на колії залізничного вокзалу (в Тернополі — ред.). На місце події виїжджали усі екстрені служби. З адмінбудівлі вокзалу евакуювали близько півсотні людей. Вибухотехніки обстежили територію та вибухового пристрою не виявили», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що невдовзі співробітники Тернопільського відділу поліції спільно з працівниками Чортківського відділу поліції встановили особу зловмисника.

«Неправдиве повідомлення про мінування надав 30-річний мешканець одного із сіл Чортківського району. За словами чоловіка, таким чином він вирішив розважитися, дзвінок здійснив із мобільного товариша», — вказано у повідомленні.

Наразі чортківчанина затримали в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу та оголошення підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 259 ККУ (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності).

Санкція статті передбачає покарання — від двох до шести років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у суботу на Троєщині «замінували» багатоповерхівку: десятки жителів евакуювали.

Підкреслимо, раніше стало відомо, що у Києві рух по вулиці Кіото обмежили через підозрілий пакет. Патрульні перекрили рух. Зокрема, громадяни помітили на зупинці пакет, який викликав у них підозру.

Варто зазначити, що протягом дня 24 липня київські поліцейські чотири рази виїжджали на повідомлення про підозрілі знахідки: ні в одній з чотирьох підозрілих валіз вибухівку не виявили.

У п'ятницю вранці біля метро «Вокзальна» виявили одну з таких підозрілих валіз.