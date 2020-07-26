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    Кримінал

    «Хотів розважитися»: поліція затримала на Тернопільщині «мінера» залізниці

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    <p>30-річний чоловік повідомив про замінування колії на&nbsp;залізничному вокзалі в&nbsp;Тернополі</p> - «Хотів розважитися»: поліція затримала на Тернопільщині «мінера» залізниці

    30-річний чоловік повідомив про замінування колії на залізничному вокзалі в Тернополі

    Дзвінок про замінування мешканець Тернопільської області здійснив із мобільного товариша

    На Тернопільщині поліцейські затримали чоловіка, який надав неправдиве повідомлення про замінування колії на залізничному вокзалі в Тернополі.

    Про це повідомили у Нацполіції.

    «У п’ятницю, 24 липня, близько 14:00 до співробітників Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення про закладення вибухового пристрою на колії залізничного вокзалу (в Тернополі — ред.). На місце події виїжджали усі екстрені служби. З адмінбудівлі вокзалу евакуювали близько півсотні людей. Вибухотехніки обстежили територію та вибухового пристрою не виявили», — йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що невдовзі співробітники Тернопільського відділу поліції спільно з працівниками Чортківського відділу поліції встановили особу зловмисника.

    «Неправдиве повідомлення про мінування надав 30-річний мешканець одного із сіл Чортківського району. За словами чоловіка, таким чином він вирішив розважитися, дзвінок здійснив із мобільного товариша», — вказано у повідомленні.

    Наразі чортківчанина затримали в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу та оголошення підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 259 ККУ (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності).

    Санкція статті передбачає покарання — від двох до шести років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

    Нагадаємо, у суботу на Троєщині «замінували» багатоповерхівку: десятки жителів евакуювали.

    Підкреслимо, раніше стало відомо, що у Києві рух по вулиці Кіото обмежили через підозрілий пакет. Патрульні перекрили рух. Зокрема, громадяни помітили на зупинці пакет, який викликав у них підозру.

    Варто зазначити, що протягом дня 24 липня київські поліцейські чотири рази виїжджали на повідомлення про підозрілі знахідки: ні в одній з чотирьох підозрілих валіз вибухівку не виявили.

    У п'ятницю вранці біля метро «Вокзальна» виявили одну з таких підозрілих валіз.

    21 липня, два саморобних вибухових пристрої виявили на ринку «Мінський», спеціалісти знешкодили вибухівку, один із пристроїв вибухнув. Після вибуху на «Мінській» столична поліція посилила контроль на вулицях Києва, ринках, транспортних розв’язках та станціях метрополітену.

    Національна поліція України кримінал залізниця замінування розслідування Тернопільщина Тернопіль вокзал
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