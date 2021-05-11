У Львові через пожежу евакуювали 100 мешканців багатоповерхівки

Жертв і постраждалих внаслідок пожежі немає

З верхніх поверхів евакуювали всіх жителів за допомогою крана

У понеділок ввечері, 10 травня, у квартирі багатоповерхівки на вулиці Виговського у Львові сталася пожежа. Через сильне задимлення рятувальники евакуювали близько 100 мешканців будинку.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Зазначається, що займання сталося в квартирі на другому поверсі будинку. На місце події виїхали рятувальники і поліцейські. Правоохоронці перекрили дорогу до місця пожежі.

Через сильне задимлення в під'їзді будинку з верхніх поверхів евакуювали всіх жителів за допомогою крана.

О 23:04 пожежу вдалося ліквідувати, до гасіння було залучено 40 осіб та 10 одиниць техніки ДСНС. Жертв і постраждалих немає.

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