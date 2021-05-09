У Верховині горів відпочинковий комплекс, який напередодні Великодня відвідав Зеленський

Саме на території «Водограю Карпат» розташований музей гуцульської магії, у якому побував президент

Зранку восьмого травня у селищі міського типу Верховина горів двоповерховий дерев’яний будинок відпочинкового комплексу «Водограй Карпат». Про це інформує galka.if.ua.

Як повідомляють у Верховинському райвідділі ДСНС, на місце пожежі направили рятувальників з двох відділень.

«Було встановлено, що пожежа виникла в приміщенні приватного котеджу. Завдяки оперативним діям рятувальників пожежу було ліквідовано», – ідеться у повідомлендні.

Саме на території відпочинкового комплексу «Водограй Карпат» розташований музей гуцульської магії, який напередодні Великодня відвідав президент Володимир Зеленський із дружиною.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у своєму великодньому привітанні заявив, що під час пандемії зустрічати Великдень вдома — прояв турботи й любові. Попри це, у мережі з’явилися фото Зеленського з дружиною 1 травня в Карпатах.

Також користувачів соцмереж обурило, що родина Зеленських не зняла взуття у приватному музеї.