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    Одне з найбільших у світі родовищ нафти палає в Кувейті

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    У Великому Бургані зосереджені понад 5% розвіданих запасів нафти у світі - Одне з найбільших у світі родовищ нафти палає в Кувейті
    У Великому Бургані зосереджені понад 5% розвіданих запасів нафти у світі
    Фото з відкритих джерел

    Пожежу на родовищі Великий Бурган названо «обмеженою»

    Двоє нафтовиків постраждало внаслідок пожежі, що виникла на родовищі «Великий Бурган» у Кувейті. Про це інформує агентство KUNA з посиланням на Кувейтську державну нафтову компанію (KOC).

    Потерпілих доставили у лікарню. Медики оцінюють стан постраждалих як стабільний, йдеться в повідомленні.

    Водночас, попри загоряння, видобуток нафти не припинявся. Адміністрація компанії розслідує інцидент, масштаб якого називає «обмеженим».

    Як відомо, Великий Бурган — група нафтових родовищ (Бурган, Ахмади, Магва), яка розташована на півдні Кувейту та входить до нафтогазоносного басейну Перської затоки. Його відкрили ще у 1938 році. Розробку цих родовищ веде державна компанія Kuwait Petroleum Corp.

    У Великому Бургані зосереджені понад 5% розвіданих запасів нафти у світі та понад 75% нафтових запасів Кувейту.

    Як повідомлялося раніше, поблизу Шрі-Ланки спалахнула пожежа на нафтовому супертанкері New Diamond, який рухався з порту Міна-Аль-Ахмаді в Кувейті з вантажем нафти в індійський порт Парадіп, де розташований нафтопереробний завод.

    Теги: пожежа нафта нафтопродукти завод порт Кувейт Шри-Ланка
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