На Храмовій горі в Єрусалимі сталася пожежа (відео)
На Храмовій горі зайнялося кілька дерев, але пожежникам вже вдалося погасити полум'я
Вогонь піднімався на кілька метрів у висоту
На Храмовій горі в Єрусалимі сталася пожежа на тлі ракетного обстрілу з боку Сектора Гази.
Як пише Newsru.co.il, зайнялося кілька дерев, але пожежникам вже вдалося погасити полум'я.
Вогонь піднімався на кілька метрів у висоту, про що свідчать оприлюднені кадри.
Через подію було вимкнено музику біля Стіни Плачу, де проходить центральний захід Дня Єрусалима, а також оголошено про евакуацію людей з площі.
תיעוד: אש בהר הבית@AkivaWeisz pic.twitter.com/R6xyO6NP8v— כאן חדשות (@kann_news) May 10, 2021
Деякі ЗМІ повідомили, що причиною загоряння нібито стала сигнальна ракета, випущена правоохоронцем. У пресслужбі поліції заявили, що перевіряють цю версію.
רימוני הלם נורים סמוך לרחבת מסגד אל-אקצא@SuleimanMas1 pic.twitter.com/9e1q2PWFkd— כאן חדשות (@kann_news) May 10, 2021
Пізніше стало відомо, що причиною пожежі став феєрверк, який запускали неподалік.
Нагадаємо, у понеділок палестинські бойовики в Секторі Гази здійснили ракетний обстріл у напрямку району Єрусалиму. На територію Ізраїлю, окрім понад 30 ракет, були запущені повітряні кулі з вибухівкою.
У відповідь на ракетний обстріл танки Армії оборони Ізраїлю завдали ударів по об'єктах радикального палестинського руху «Хамас» у Газі, в результаті чого 20 палестинців, у тому числі дев'ять дітей, загинули, ще 65 були поранені.
Обстріли почалися через кілька хвилин після закінчення терміну ультиматуму панівного у Секторі Гази ісламського угруповання «Хамас». Палестинські бойовики вимагали від Ізраїлю вивести війська з комплексу мечеті Аль-Акса, де напередодні сотні палестинських протестувальників отримали поранення під час сутичок з ізраїльською поліцією. Водночас поліція Ізраїлю заявила про 17 постраждалих співробітників.
Нагадаємо, що відповідно до рішення ізраїльського суду силовики здійснюють виселення кількох арабських сімей, що супроводжується акціями протесту місцевого населення і жорстокими сутичками, що не затихають з кінця квітня.
Раніше стало відомо, що в п'ятницю, 7 травня, в Єрусалимі на Храмовій горі почалися заворушення, які переросли в зіткнення з поліцією. В результаті поранення отримали троє поліцейських. За даними Червоного Півмісяця, також постраждали 13 палестинців.
Сутички у Східному Єрусалимі відновилися на наступний день, 8 травня постраждало 90 палестинців.
Рада Безпеки ООН планує провести засідання, на якому обговорить ситуацію навколо зіткнень між палестинцями та ізраїльськими поліцейськими в Східному Єрусалимі.