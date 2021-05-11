На Храмовій горі в Єрусалимі сталася пожежа (відео)

На Храмовій горі зайнялося кілька дерев, але пожежникам вже вдалося погасити полум'я

Вогонь піднімався на кілька метрів у висоту

На Храмовій горі в Єрусалимі сталася пожежа на тлі ракетного обстрілу з боку Сектора Гази.

Як пише Newsru.co.il, зайнялося кілька дерев, але пожежникам вже вдалося погасити полум'я.

Вогонь піднімався на кілька метрів у висоту, про що свідчать оприлюднені кадри.

Через подію було вимкнено музику біля Стіни Плачу, де проходить центральний захід Дня Єрусалима, а також оголошено про евакуацію людей з площі.

Деякі ЗМІ повідомили, що причиною загоряння нібито стала сигнальна ракета, випущена правоохоронцем. У пресслужбі поліції заявили, що перевіряють цю версію.

רימוני הלם נורים סמוך לרחבת מסגד אל-אקצא@SuleimanMas1 pic.twitter.com/9e1q2PWFkd — כאן חדשות (@kann_news) May 10, 2021

Пізніше стало відомо, що причиною пожежі став феєрверк, який запускали неподалік.

Нагадаємо, у понеділок палестинські бойовики в Секторі Гази здійснили ракетний обстріл у напрямку району Єрусалиму. На територію Ізраїлю, окрім понад 30 ракет, були запущені повітряні кулі з вибухівкою.

У відповідь на ракетний обстріл танки Армії оборони Ізраїлю завдали ударів по об'єктах радикального палестинського руху «Хамас» у Газі, в результаті чого 20 палестинців, у тому числі дев'ять дітей, загинули, ще 65 були поранені.

Обстріли почалися через кілька хвилин після закінчення терміну ультиматуму панівного у Секторі Гази ісламського угруповання «Хамас». Палестинські бойовики вимагали від Ізраїлю вивести війська з комплексу мечеті Аль-Акса, де напередодні сотні палестинських протестувальників отримали поранення під час сутичок з ізраїльською поліцією. Водночас поліція Ізраїлю заявила про 17 постраждалих співробітників.

Нагадаємо, що відповідно до рішення ізраїльського суду силовики здійснюють виселення кількох арабських сімей, що супроводжується акціями протесту місцевого населення і жорстокими сутичками, що не затихають з кінця квітня.

Раніше стало відомо, що в п'ятницю, 7 травня, в Єрусалимі на Храмовій горі почалися заворушення, які переросли в зіткнення з поліцією. В результаті поранення отримали троє поліцейських. За даними Червоного Півмісяця, також постраждали 13 палестинців.

Сутички у Східному Єрусалимі відновилися на наступний день, 8 травня постраждало 90 палестинців.

Рада Безпеки ООН планує провести засідання, на якому обговорить ситуацію навколо зіткнень між палестинцями та ізраїльськими поліцейськими в Східному Єрусалимі.