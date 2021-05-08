  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус
    Авто

    Пожежні показали, як швидко загасити палаючий автомобіль

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Пожежу гасять за допомогою ковдри - Пожежні показали, як швидко загасити палаючий автомобіль
    Пожежу гасять за допомогою ковдри

    Палаючий автомобіль можна загасити і без води. Але для цього знадобиться спеціальна ковдра

    Гасіння палаючих автомобілів – важка справа, особливо, коли горить електрокар. Та фірма Bridgehill з Норвегії знайшла геніальне рішення.

    Компанія пропонує використовувати пожежну ковдру, яка може накрити цілий автомобіль. Вона придушує полум’я, позбавляючи вогонь необхідного для горіння кисню. У такий спосіб електрокар з палаючим акумулятором можна загасити за 20 хвилин.

    Ковдра велика, розміром 6 на 8 метрів, здатна покрити найрізноманітніші марки та моделі авто.

    Таке покривало важить 28 кілограмів і вміщується у досить компактну сумку. Для використання потрібно розстелити ковдру на землі, натягнути її на палаючий автомобіль і переконатися, що ковдра щільно прилягає до землі, не пропускаючи повітря і не випускаючи вогонь.

    Компанія рекомендує залишити ковдру на машині принаймні на 20 хвилин, щоб гарантувати гасіння, а прибирати її радить лише навченим пожежникам.

    Bridgehill пропонує два типи ковдр – Standard і Pro. Стандарт виглядає як одиничний продукт, призначений для приміщень з високою концентрацією автомобілів, таких як гаражі та ремонтні майстерні. Версія Pro може використовуватись до 30 разів, що ідеально підходить для пожежників та інших організацій з безпеки.

    Ковдри виготовляються зі спеціальної тканини. Це унікальна жароміцна тканина на основі матеріалу, що використовується для захисту космічних кораблів.

    Джерело: 24 канал

    Теги: пожежа Електромобілі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies