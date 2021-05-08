Пожежні показали, як швидко загасити палаючий автомобіль
Палаючий автомобіль можна загасити і без води. Але для цього знадобиться спеціальна ковдра
Гасіння палаючих автомобілів – важка справа, особливо, коли горить електрокар. Та фірма Bridgehill з Норвегії знайшла геніальне рішення.
Компанія пропонує використовувати пожежну ковдру, яка може накрити цілий автомобіль. Вона придушує полум’я, позбавляючи вогонь необхідного для горіння кисню. У такий спосіб електрокар з палаючим акумулятором можна загасити за 20 хвилин.
Ковдра велика, розміром 6 на 8 метрів, здатна покрити найрізноманітніші марки та моделі авто.
Таке покривало важить 28 кілограмів і вміщується у досить компактну сумку. Для використання потрібно розстелити ковдру на землі, натягнути її на палаючий автомобіль і переконатися, що ковдра щільно прилягає до землі, не пропускаючи повітря і не випускаючи вогонь.
Компанія рекомендує залишити ковдру на машині принаймні на 20 хвилин, щоб гарантувати гасіння, а прибирати її радить лише навченим пожежникам.
Bridgehill пропонує два типи ковдр – Standard і Pro. Стандарт виглядає як одиничний продукт, призначений для приміщень з високою концентрацією автомобілів, таких як гаражі та ремонтні майстерні. Версія Pro може використовуватись до 30 разів, що ідеально підходить для пожежників та інших організацій з безпеки.
Ковдри виготовляються зі спеціальної тканини. Це унікальна жароміцна тканина на основі матеріалу, що використовується для захисту космічних кораблів.
Джерело: 24 канал