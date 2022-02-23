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    Події в Україні

    У Львові до опівдня лунатимуть сирени: що відбувається

    &nbsp;Упродовж години повідомлення лунатимуть із поліцейських авто - У Львові до опівдня лунатимуть сирени: що відбувається
     Упродовж години повідомлення лунатимуть із поліцейських авто
    фото: Львівська міська рада

    Жителів міста закликають не лякатися: йде тренування

    Сьогодні у Львові відбувається навчальний запуск сирен оповіщення. Як повідомляє Львівська міська рада, це навчання у місті проводиться разом з патрульною поліцією.

    Навчальний запуск сирен стартував об 11 годині та має завершитися до опівдня. У цю годину містом їздитимуть автомобілі патрульної поліції, з яких лунатимуть повідомлення.

    У міськраді уточнили, що такі сповісні методи будуть використовувати лише у разі екстрених ситуацій.

    «Шановні львів'яни! Львівська міська рада проводить навчальний захід. Зверніть увагу: якщо не буде працювати зв'язок, інтернет, телебачення і радіо, жителів міста будуть повідомляти через гучномовці патрульної поліції, оперативних і комунальних служб», – йдеться в повідомленні.

    Такі тренування – перевірка системи оповіщення населення міста, щоби в разі надзвичайних ситуацій, коли не діятимуть звичні канали інформування, люди отримали усю необхідну інформацію.


    Теги: телебачення радіо Львів військові навчання інтернет поліція
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    У Львові до опівдня лунатимуть сирени: що відбувається