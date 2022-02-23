У Львові до опівдня лунатимуть сирени: що відбувається

Жителів міста закликають не лякатися: йде тренування

Сьогодні у Львові відбувається навчальний запуск сирен оповіщення. Як повідомляє Львівська міська рада, це навчання у місті проводиться разом з патрульною поліцією.

Навчальний запуск сирен стартував об 11 годині та має завершитися до опівдня. У цю годину містом їздитимуть автомобілі патрульної поліції, з яких лунатимуть повідомлення.

У міськраді уточнили, що такі сповісні методи будуть використовувати лише у разі екстрених ситуацій.

«Шановні львів'яни! Львівська міська рада проводить навчальний захід. Зверніть увагу: якщо не буде працювати зв'язок, інтернет, телебачення і радіо, жителів міста будуть повідомляти через гучномовці патрульної поліції, оперативних і комунальних служб», – йдеться в повідомленні.

Такі тренування – перевірка системи оповіщення населення міста, щоби в разі надзвичайних ситуацій, коли не діятимуть звичні канали інформування, люди отримали усю необхідну інформацію.





