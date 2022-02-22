Співробітники американського посольства ніч проведуть у Польщі

Ентоні Блінкен наголосив, що ситуація з безпекою в Україні залишається непередбачуваною

Дипломати ночуватимуть у Польщі та повертатимуться в Україну для роботи

Працівники посольства Сполучених Штатів в Україні, які нещодавно переїхали з Києва до Львова, перебудуть ніч у Польщі. Рішення прийнято з міркувань безпеки. Про це йдеться у заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена в Twitter.

«Наші колеги, які нещодавно переїхали до Львова, ночуватимуть у Польщі. Вони регулярно повертатимуться для продовження своєї дипломатичної роботи в Україні та надання екстрених консульських послуг», – написав Блінкен.

Він також повторив заклик до американців негайно залишити Україну, заявивши, що ситуація з безпекою в країні, як і раніше, залишається непередбачуваною, і попередив, що вона може погіршитися раптово.

Our colleagues who recently relocated to Lviv will spend the night in Poland. They will regularly return to continue their diplomatic work in Ukraine and provide emergency consular services. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 22, 2022

«Існує висока ймовірність того, що будь-які російські військові операції серйозно обмежать комерційні повітряні перевезення. Російські війська продовжують наближатися до кордону, що схоже на планування вторгнення, яке може статися будь-якої миті», – додав Блінкен.

Зазначимо, раніше у ЗМІ вже з'являлася інформація, що США тимчасово переводять усіх співробітників Держдепартаменту з України до Польщі з міркувань безпеки.

Раніше США оголосили про тимчасове перенесення посольств з Києва до Львова. При цьому держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив, що перенесення посольства не підриває американську підтримку України.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сказав президенту Володимиру Зеленському, що російське вторгнення можливе протягом кількох годин або днів.

РНБО екстрено зібралося після рішення Путіна визнати фейкові «республіки» у Донецькій у Луганській областях. Також Путін дав добро на введення військ в Україну: опубліковано укази.

Ввечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін після засідання Ради Безпеки РФ виступив із зверненням, у фіналі якого повідомив, що прийняв рішення про визнання «ЛДНР». Невдовзі російський диктатор та ватажки окупаційних утворень підписали відповідні документи.

А ще Путін дав добро на введення військ в Україну: опубліковано укази.

Джонсон вважає, що вторгнення Росії в Україну може відбутись у найближчі години

Читайте також: