Співробітники американського посольства ніч проведуть у Польщі

Працівники посольства Сполучених Штатів в Україні, які нещодавно переїхали з Києва до Львова, перебудуть ніч у Польщі. Рішення прийнято з міркувань безпеки. Про це йдеться у заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена в Twitter.

«Наші колеги, які нещодавно переїхали до Львова, ночуватимуть у Польщі. Вони регулярно повертатимуться для продовження своєї дипломатичної роботи в Україні та надання екстрених консульських послуг», – написав Блінкен.

Він також повторив заклик до американців негайно залишити Україну, заявивши, що ситуація з безпекою в країні, як і раніше, залишається непередбачуваною, і попередив, що вона може погіршитися раптово.

Our colleagues who recently relocated to Lviv will spend the night in Poland. They will regularly return to continue their diplomatic work in Ukraine and provide emergency consular services.