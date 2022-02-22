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    Події в Україні

    Співробітники американського посольства ніч проведуть у Польщі

    Ентоні&nbsp;Блінкен наголосив, що ситуація з безпекою в Україні залишається непередбачуваною - Співробітники американського посольства ніч проведуть у Польщі
    Ентоні Блінкен наголосив, що ситуація з безпекою в Україні залишається непередбачуваною
    фото: Shutterstock

    Дипломати ночуватимуть у Польщі та повертатимуться в Україну для роботи

    Працівники посольства Сполучених Штатів в Україні, які нещодавно переїхали з Києва до Львова, перебудуть ніч у Польщі. Рішення прийнято з міркувань безпеки. Про це йдеться у заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена в Twitter.

    «Наші колеги, які нещодавно переїхали до Львова, ночуватимуть у Польщі. Вони регулярно повертатимуться для продовження своєї дипломатичної роботи в Україні та надання екстрених консульських послуг», – написав Блінкен.

    Він також повторив заклик до американців негайно залишити Україну, заявивши, що ситуація з безпекою в країні, як і раніше, залишається непередбачуваною, і попередив, що вона може погіршитися раптово.

    «Існує висока ймовірність того, що будь-які російські військові операції серйозно обмежать комерційні повітряні перевезення. Російські війська продовжують наближатися до кордону, що схоже на планування вторгнення, яке може статися будь-якої миті», – додав Блінкен.

    Зазначимо, раніше у ЗМІ вже з'являлася інформація, що США тимчасово переводять усіх співробітників Держдепартаменту з України до Польщі з міркувань безпеки.

    Раніше США оголосили про тимчасове перенесення посольств з Києва до Львова. При цьому держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив, що перенесення посольства не підриває американську підтримку України.

    Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сказав президенту Володимиру Зеленському, що російське вторгнення можливе протягом кількох годин або днів.

    РНБО екстрено зібралося після рішення Путіна визнати фейкові «республіки» у Донецькій у Луганській областях. Також Путін дав добро на введення військ в Україну: опубліковано укази.

    Ввечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін після засідання Ради Безпеки РФ виступив із зверненням, у фіналі якого повідомив, що прийняв рішення про визнання «ЛДНР». Невдовзі російський диктатор та ватажки окупаційних утворень підписали відповідні документи.

    А ще Путін дав добро на введення військ в Україну: опубліковано укази.

    Джонсон вважає, що вторгнення Росії в Україну може відбутись у найближчі години

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    Теги: Польща США Львів посольство безпека Ентоні Блінкен
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    Співробітники американського посольства ніч проведуть у Польщі