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    CNN: евакуйовані в Польщу американські дипломати повертаються у Львів

    Раніше США оголосили про тимчасове перенесення посольств з Києва до Львова - CNN: евакуйовані в Польщу американські дипломати повертаються у Львів
    Раніше США оголосили про тимчасове перенесення посольств з Києва до Львова
    фото: glavcom.ua

    Як довго американці пробудуть у Львові, невідомо

    Раніше евакуйовані з України у Польщу американські дипломати почали повертатися у Львів. Про це повідомив телеканал CNN з посилається на джерела.

    Як довго американці пробудуть у Львові, невідомо.

    Також не уточнено, чи заплановано повернення всіх американських співробітників посольства, яких було вивезено у Польщу.

    Цієї ночі повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена наказала всім дипломатам, що залишилися в Україні, виїхати до Польщі.

    Згодом стало відомо, що співробітники американського посольства ніч проведуть у Польщі.

    «Наші колеги, які нещодавно переїхали до Львова, ночуватимуть у Польщі. Вони регулярно повертатимуться для продовження своєї дипломатичної роботи в Україні та надання екстрених консульських послуг», – повідомив глава Держдепу Ентоні Блінкен.

    Раніше США оголосили про тимчасове перенесення посольств з Києва до Львова. При цьому держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив, що перенесення посольства не підриває американську підтримку України.

    Також Австралія закриває посольство у Львові і закликає своїх громадян виїхати з України.

    Як повідомлялося, посольство Ізраїлю залишає Київ.

    Напередодні Індія закликала своїх громадян якнайшвидше виїхати з України. Крім того, Індія також перевозить посольство з Києва до Львова через загрозу війни.

    До слова, міністр оборони Олексій Резніков пояснив, чому деякі посольства переїхали до Львова.

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    Теги: Польща дипломатія США Львів посольство Україна Держдепартамент США евакуація
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    CNN: евакуйовані в Польщу американські дипломати повертаються у Львів