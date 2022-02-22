CNN: евакуйовані в Польщу американські дипломати повертаються у Львів

Раніше США оголосили про тимчасове перенесення посольств з Києва до Львова

Як довго американці пробудуть у Львові, невідомо

Раніше евакуйовані з України у Польщу американські дипломати почали повертатися у Львів. Про це повідомив телеканал CNN з посилається на джерела.

Як довго американці пробудуть у Львові, невідомо.

Також не уточнено, чи заплановано повернення всіх американських співробітників посольства, яких було вивезено у Польщу.

Цієї ночі повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена наказала всім дипломатам, що залишилися в Україні, виїхати до Польщі.

Згодом стало відомо, що співробітники американського посольства ніч проведуть у Польщі.

«Наші колеги, які нещодавно переїхали до Львова, ночуватимуть у Польщі. Вони регулярно повертатимуться для продовження своєї дипломатичної роботи в Україні та надання екстрених консульських послуг», – повідомив глава Держдепу Ентоні Блінкен.

Раніше США оголосили про тимчасове перенесення посольств з Києва до Львова. При цьому держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив, що перенесення посольства не підриває американську підтримку України.

Також Австралія закриває посольство у Львові і закликає своїх громадян виїхати з України.

Як повідомлялося, посольство Ізраїлю залишає Київ.

Напередодні Індія закликала своїх громадян якнайшвидше виїхати з України. Крім того, Індія також перевозить посольство з Києва до Львова через загрозу війни.

До слова, міністр оборони Олексій Резніков пояснив, чому деякі посольства переїхали до Львова.



