Львів'яни після погроз Путіна прийшли до консульства Росії

Львів’яни прийшли до російського консульства, щоб висловити свій протест

Львів’яни висловили свій протест щодо визнання Росією «ЛНР» і «ДНР»

Близько тридцяти львів’ян з українськими прапорами прийшли до будівлі Генерального консульства у Львові, щоб висловити свій протест щодо визнання Росією незаконних збройних угруповань «ЛНР» і «ДНР» і введення на окуповані українські території російських військ. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Люди тримали плакати з гаслами: «Віримо в ЗСУ», «Гідність та Свобода ‒ порятунок України та смерть Росії! Боротьба триває!», «Україна ‒ єдина», «Росія ‒ окупант», «Захистимо свій дім!».

Учасники акції, а серед них громадські активісти, ветерани війни на Донбасі, пояснили, що прийшли підтримати українську армію, висловити своє обурення щодо визнання Росією так званих «ЛНР» і «ДНР».

Львів’яни заспівали український гімн та українські патріотичні пісні. Наклеїли плакати на ворота приміщення, де розташоване російське консульство.

Патрульні поліції стежили за порядком.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сказав президенту Володимиру Зеленському, що російське вторгнення можливе протягом кількох годин або днів.

РНБО екстрено зібралося після рішення Путіна визнати фейкові «республіки» у Донецькій у Луганській областях. Також Путін дав добро на введення військ в Україну: опубліковано укази.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що засідання не закрилося, тому можливі додаткові оголошення. Він також уточнив, що робота РНБО переведена на режим 24/7, а у понеділок на засіданні заслухали генпрокурора.

Напередодні Bloomberg повідомив про санкції Євросоюзу у разі визнання Росією незалежності «ДНР» та «ЛНР». Також Польща ініціювала терміновий саміт ЄС та нові санкції проти Росії.

До цього лідери ЄС назвали дії Путіна кричущим порушення.

Нагадаємо, ввечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін після засідання Ради Безпеки РФ виступив із зверненням, у фіналі якого повідомив, що прийняв рішення про визнання «ЛДНР». Невдовзі російський диктатор та ватажки окупаційних утворень підписали відповідні документи.

А ще Путін дав добро на введення військ в Україну: опубліковано укази.

Джонсон вважає, що вторгнення Росії в Україну може відбутись у найближчі години

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