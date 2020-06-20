У Львові суд арештував підозрюваного у зґвалтуванні 12-річного хлопчика



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У Львові обрали запобіжний захід підозрюваному в зґвалтуванні 12-річного хлопчика

Підозрюваному загрожує покарання від 10 до 15 років позбавлення волі

У суботу, 20 червня, Залізничний районний суд м. Львова обрав запобіжний захід 18-річному львів’янину, якого підозрюють у зґвалтуванні 12-річного хлопця. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила журналістка Вікторія Балицька.

Судове засідання було закритим. Під судом у Львові зібралися люди, які тримали плакати за написами: «Педофілія – це злочин. Вимагаємо покарання», «кожна дитина має право на дитинство і безпеку».

Акція біля суду у Львові, де обирали запобіжний захід підозрюваному в зґвалтуванні 12-річного хлопчика

Суд обрав запобіжний захід підозрюваному в зґвалтуванні 12-річного хлопчика – арешт без права внесення застави.

Напередодні судового засідання, 19 червня у Залізничному відділку поліції хлопчик вказав на свого кривдника під час проведення упізнання. Про це розповіла на своїй сторінці у Facebook мама зґвалтованого хлопця Софія Яцків

Нагадаємо, У Львові 18-річний чоловік під приводом допомоги у штовханні мопеда заманив 12-річного хлопчика в парк і зґвалтував. Про це 18 червня повідомляє пресслужба поліції Львівської області. Повідомлення про зникнення 12-річного хлопчика надійшло в поліцію 18 червня о 12.40. Мати дитини розповіла, що під час прогулянки з дітьми в Залізничному районі Львова зник її син.

Невдовзі хлопчик повернувся додому і повідомив, що на вулиці Роксолани невідомий чоловік покликав його в парк нібито допомогти штовхати мопед і пообіцяв купити газований напій. У цьому самому парку дитину зґвалтували.

За кілька годин правоохоронці встановили, що зловмисником є 18-річний житель Львова. Вирішують питання про його затримання та обрання запобіжного заходу.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від 10 до 15 років позбавлення волі.