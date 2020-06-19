У Львові посеред дня зґвалтували 12-річного хлопчика



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Поліція з'ясували, що до зґвалтування причетний 18-річний львів'янин Фото: lv.npu.gov.ua

За кілька годин правоохоронці встановили, що зловмисником є 18-річний житель Львова

У Львові 18-річний чоловік під приводом допомоги у штовханні мопеда заманив 12-річного хлопчика в парк і зґвалтував. Про це 18 червня повідомляє пресслужба поліції Львівської області.

Повідомлення про зникнення 12-річного хлопчика надійшло в поліцію 18 червня о 12.40. Мати дитини розповіла, що під час прогулянки з дітьми в Залізничному районі Львова зник її син.

Невдовзі хлопчик повернувся додому і повідомив, що на вулиці Роксолани невідомий чоловік покликав його в парк нібито допомогти штовхати мопед і пообіцяв купити газований напій. У цьому самому парку дитину зґвалтували.

Фото: lv.npu.gov.ua

За кілька годин правоохоронці встановили, що зловмисником є 18-річний житель Львова. Вирішують питання про його затримання та обрання запобіжного заходу.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання від 10 до 15 років позбавлення волі.