У Львові 51-річна жінка з коронавірусом вижила після 33 днів на апараті штучної вентиляції легень



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Зараз жінка при свідомості, самостійно дихає, але наразі залишається у відділенні інтенсивної терапії - медик

Впродовж двох тижнів стан пацієнтки був критичний, а тоді вона почала поволі виходити з того стану, - лікар

У Львові понад місяць тому госпіталізували 51-річну жінку з Covid-19 до обласної інфекційної лікарні. Як повідомив заступник директора лікарні Ігор Берник, у хворої діагностували важку ковідну пневмонію і у критичному стані перевели на штучну вентиляцію легень.

«На ШВЛ вона пробула 33 дні і сьогодні була від’єднана від ШВЛ і почала самостійно дихати. Це позитивна новина не лише для хворої, її рідних, а й усіх хворих, в яких діагностували Covid -19», - поінформував лікар.



Завідувач відділення інтенсивної терапії і реанімації Віктор Токарєв зауважив, що це перший випадок в лікарні такого тривалого перебування пацієнтки на ШВЛ. Деякі хворі також довго були на штучній вентиляції легень, але 51-річна львів’ янка – найдовше.



«Спершу жінку госпіталізували до лікарні, де розпочали лікування, але через п’ять днів її стан не поліпшився і пацієнтку перевели в реанімацію. Стабілізувати стан не вдавалося і через день її перевели на ШВЛ. Впродовж двох тижнів стан пацієнтки був критичний, а тоді вона почала поволі виходити з того стану», – розповів Токарєв.



За його словами, зараз жінка при свідомості, самостійно дихає, але наразі залишається у відділенні інтенсивної терапії.

Лікарі побоюються, щоб важка ковідна пневмонія не дала інших ускладнень, тому спостерігають за пацієнткою.

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До відома, в Україні станом на ранок 11 червня зафіксовано вже понад 29 тисяч лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За останню добу - 689 нових інфікованих, що є рекордним добовим приростом кількості хворих. Для порівняння, днем раніше було виявлено 525 інфікованих. Померло від хвороби позаминулої доби – 23 людини. Також 13 141 людина одужала, за останню добу - 372.