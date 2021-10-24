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    У Львові викрали 9-місячну дитину: залучені усі служби поліції

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    На Львівщині зникла 9-місячна дівчинка - У Львові викрали 9-місячну дитину: залучені усі служби поліції
    На Львівщині зникла 9-місячна дівчинка
    фото: Нацполіція

    До викрадення може бути причетним колишній співмешканець матері

    До поліції звернулася мешканка міста Львова, яка повідомила про викрадення її 9-місячної дитини. До злочину може бути причетним колишній співмешканець матері – 31-річний житель Тернопільської області. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції, опублікувавши фото викраденої дитини і підозрюваного.

    У поліції повідомили прикмети розшукуваних. Вікторія Нечаєва: вік – 9 місяців, ріст – 60-70 сантиметрів, волосся світле. Лукач Юрій: вік – 31 рік, невисокого зросту, неголений, був одягнений у синю куртку та жовті штани, особлива прикмета – татуювання на лівій руці.

    Фото: Нацполіція
    Фото: Нацполіція
    Фото: Нацполіція
    Фото: Нацполіція

    Наразі до розшуку дитини залучили оперативників кримінальної поліції, ювенальних поліцейських усіх територіальних підрозділів поліції, а також співробітників карного розшуку, кінологів та співробітників інших служб поліції Львівщині. Окрім того, орієнтування надіслані до поліції інших областей.

    У поліції просять усіх, кому відомі деталі події або місцеперебування розшукуваних, звернутися за номером 102 або у найближчий підрозділ поліції.

    До слова, у четвер, 21 жовтня, близько 12 години до поліції надійшло повідомлення від працівників одного із ліцеїв міста Вишневе, які помітили, що двоє осіб посадили в автівку учня 4 класу та зникли у невідомому напрямку.

    Теги: діти Львів викрадення
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    У Львові викрали 9-місячну дитину: залучені усі служби поліції