У Запоріжжі чоловіка засудили за смертельне побиття 5-річного хлопчика

Суд засудив молодика до дев'яти років в'язниці

Верховний суд залишив в силі рішення суду у справі мешканця Запоріжжя, який жорстоко побив п'ятирічну дитину. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Зазначається, що хлопчика побив 26-річний співмешканець його матері. Слідчі довели, що чоловік умисно наніс удари дитині руками і ногами в різні частини тіла. Побиття сталося тоді, коли матері хлопчика не було вдома. Дитина померла від отриманих травм у лікарні. Медикам не вдалося врятувати життя хлопчика.

Сторона захисту, не погодившись із вироком, оскаржувала його в апеляційній та касаційній інстанціях, де наполягала на скасуванні судового рішення та виправданні обвинуваченого.

Верховним Судом залишено без змін вирок Ленінського районного суду м. Запоріжжя та ухвалу Запорізького апеляційного суду

Як повідомлялося, в Києві чоловіка, який п'ять років розбещував і ґвалтував дочку співмешканки, взяли під варту. Наразі дівчинці 14 років. Слідством встановлено, що чоловік, проживаючи разом із матір’ю малолітньої дівчинки протягом 2016–2021 років, вчиняв розпусні дії щодо неї та надалі систематично вступав із нею в статевий зв'язок

До слова, у ніч на 2 жовтня в одному з чернігівських супермаркетів група молодиків побила двох поліціянтів. На момент нападу вони перебували у відпустці й були в цивільному одязі. Внаслідок побиття один з поліціянтів помер, за життя другого борються лікарі.