Зі школи під Києвом було викрадено дитину, поліція ввела спецоперацію (фото, відео)

У Бориспільському районі правоохоронці затримали автомобіль, в салоні якого був викрадений хлопчик

«Викрадачами» хлопчика виявились його родичі

У четвер, 21 жовтня, близько 12 години до поліції надійшло повідомлення від працівників одного із ліцеїв міста Вишневе, які помітили, що двоє осіб посадили в автівку учня 4 класу та зникли у невідомому напрямку. На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група Бучанського районного управління поліції. Правоохоронці опитали усіх свідків події. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Керівником Головного управління Національної поліції в Київській області було введено спеціальну поліцейську операцію, задіяно карний розшук. Вже в Бориспільському районі працівники батальйону патрульної поліції Борисполя зупинили автомобіль. В салоні знаходився хлопчик, який зник з навчального закладу, а також його матір та родичі.

Поліція повідомляє, що даний інцидент – це чергова спроба з’ясування стосунків між батьками, які перебувають у конфліктних відносинах.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини цієї події.