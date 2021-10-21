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    Зі школи під Києвом було викрадено дитину, поліція ввела спецоперацію (фото, відео)

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    У Бориспільському районі правоохоронці затримали автомобіль, в салоні якого був викрадений хлопчик - Зі школи під Києвом було викрадено дитину, поліція ввела спецоперацію (фото, відео)
    У Бориспільському районі правоохоронці затримали автомобіль, в салоні якого був викрадений хлопчик
    Фото: Нацполіція

    «Викрадачами» хлопчика виявились його родичі

    У четвер, 21 жовтня, близько 12 години до поліції надійшло повідомлення від працівників одного із ліцеїв міста Вишневе, які помітили, що двоє осіб посадили в автівку учня 4 класу та зникли у невідомому напрямку. На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група Бучанського районного управління поліції. Правоохоронці опитали усіх свідків події. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Керівником Головного управління Національної поліції в Київській області було введено спеціальну поліцейську операцію, задіяно карний розшук. Вже в Бориспільському районі працівники батальйону патрульної поліції Борисполя зупинили автомобіль. В салоні знаходився хлопчик, який зник з навчального закладу, а також його матір та родичі.

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    Зі школи під Києвом було викрадено дитину, поліція ввела спецоперацію (фото, відео)
    Зі школи під Києвом було викрадено дитину, поліція ввела спецоперацію (фото, відео)
    Зі школи під Києвом було викрадено дитину, поліція ввела спецоперацію (фото, відео)
    Зі школи під Києвом було викрадено дитину, поліція ввела спецоперацію (фото, відео)
    Зі школи під Києвом було викрадено дитину, поліція ввела спецоперацію (фото, відео)
    Зі школи під Києвом було викрадено дитину, поліція ввела спецоперацію (фото, відео)
    Зі школи під Києвом було викрадено дитину, поліція ввела спецоперацію (фото, відео)
    Фото: Нацполіція

    Поліція повідомляє, що даний інцидент – це чергова спроба з’ясування стосунків між батьками, які перебувають у конфліктних відносинах.

    Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини цієї події.

    Теги: Національна поліція України діти Київщина викрадення
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    Зі школи під Києвом було викрадено дитину, поліція ввела спецоперацію (фото, відео)