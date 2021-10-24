Відомий телеведучий опублікував своє фото з лікарні і звернувся до антивакцинаторів

Кондратюк закликав українців не зволікати з імунізацією

Відомий продюсер та телеведучий Ігор Кондратюк звернувся на своїй сторінці у Facebook до українців, які виступають проти щеплень від Covid-19. Він пригрозив банити і видаляти всіх антивакцинаторів із друзів та додав до допису дві світлини – свій знімок із ковідного відділення лікарні у березні та вакцини, якою імунізувався у липні.

«Мої фейсбучні друзі! Знову про наболіле. Якщо ви користуєтесь смартфоном, мобільним зв'язком і комп'ютером, а не пишете на бересті/пергаменті; їздите на авто (автобусах, літаках, etc.), а не на бричках/підводах; користуєтесь туалетним папером, а не підтираєтесь лопухами; ваші діти щодня зранку ходять в школу, а не в ліс по гриби та ягоди; живете в будинках, а не в мазанках/землянках; іншими словами – якщо ви живете у 21-му столітті, то у мене запитання: чому дехто з вас постить маячню про шкідливість вакцинації від ковід-19?», – написав Кондратюк.

Телеведучий також закликав не зволікати та робити щеплення від коронавірусу.

«Хочете, щоб вас і ваших дітей лікарі не витягували з того світу після зараження коронавірусом – вакцинуйтесь! Не хочете вакцинуватись – обов'язково в кінці коменту напишіть: «хочу швидше покинути цей світ, тому я – антивакцинатор/ка». Визначайтесь, бо може бути пізно… Розум переможе! Гарного дня!», – сказано у дописі.

Раніше в інтерв’ю «Главкому» керівник Центру легеневого здоров’я Львова Любомир Рак пояснив, що єдиним ефективним методом боротьби з «антвакцинаторськими» настроями у суспільстві є збільшення кількості обмежень для людей, що не пройшли щеплення.

Також повідомлялося, що українці наступного року будуть повторно проходити повний курс вакцинації.



