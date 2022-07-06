Маріуполь: ціни на товари зашкалюють (фотофакт)
Окупаційна влада Маріуполя встановила нові ціни на товари в магазинах
Ціни на продукти та господарські товари в окупованому Маріуполі виросли в кілька разів. Про це свідчать світлини цінників з місцевих магазинів.
Так, за 600 гривень можна купити палку ковбаси, або пляшку шампуню. Чай – за 100 гривень, олія – близько 200 гривень, а за пачку рису треба віддати майже 140 гривень. Також на нових цінниках тепер додатково вказана вартість в рублях.
Зазначається також, що маріупольці не можуть собі дозволити товари за такою ціною, адже інфраструктура міста знищена вщент, а люди залишились без роботи.
Раніше повідомлялося, що у Маріуполі люди змушені їсти голубів та пити з калюж.
Російські війська також змушують маріупольців самостійно прибирати завали, погрожуючи скасувати завіз води.
Відомо, що у Маріуполі може виникнути епідемічна та екологічна катастрофа внаслідок бойових дій. Трупна отрута може потрапити у водопровідну систему міста.
Після того, як загарбники «звільнили» Маріуполь, від міста лишилось небагато.