Маріуполь: ціни на товари зашкалюють (фотофакт)

Тепер за пляшку шампуню в Маріуполі треба віддати 600 гривень

Окупаційна влада Маріуполя встановила нові ціни на товари в магазинах

Ціни на продукти та господарські товари в окупованому Маріуполі виросли в кілька разів. Про це свідчать світлини цінників з місцевих магазинів.

Так, за 600 гривень можна купити палку ковбаси, або пляшку шампуню. Чай – за 100 гривень, олія – близько 200 гривень, а за пачку рису треба віддати майже 140 гривень. Також на нових цінниках тепер додатково вказана вартість в рублях.

Зазначається також, що маріупольці не можуть собі дозволити товари за такою ціною, адже інфраструктура міста знищена вщент, а люди залишились без роботи.

Раніше повідомлялося, що у Маріуполі люди змушені їсти голубів та пити з калюж.

Російські війська також змушують маріупольців самостійно прибирати завали, погрожуючи скасувати завіз води.

Відомо, що у Маріуполі може виникнути епідемічна та екологічна катастрофа внаслідок бойових дій. Трупна отрута може потрапити у водопровідну систему міста.

Після того, як загарбники «звільнили» Маріуполь, від міста лишилось небагато.

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