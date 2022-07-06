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    Суспільство

    Маріуполь: ціни на товари зашкалюють (фотофакт)

    Тепер за пляшку шампуню в Маріуполі треба віддати 600 гривень - Маріуполь: ціни на товари зашкалюють (фотофакт)
    Тепер за пляшку шампуню в Маріуполі треба віддати 600 гривень
    фото із соцмереж

    Окупаційна влада Маріуполя встановила нові ціни на товари в магазинах

    Ціни на продукти та господарські товари в окупованому Маріуполі виросли в кілька разів. Про це свідчать світлини цінників з місцевих магазинів.

    Так, за 600 гривень можна купити палку ковбаси, або пляшку шампуню. Чай – за 100 гривень, олія – близько 200 гривень, а за пачку рису треба віддати майже 140 гривень. Також на нових цінниках тепер додатково вказана вартість в рублях.

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    Маріуполь: ціни на товари зашкалюють (фотофакт)
    Маріуполь: ціни на товари зашкалюють (фотофакт)
    Маріуполь: ціни на товари зашкалюють (фотофакт)
    Маріуполь: ціни на товари зашкалюють (фотофакт)
    Маріуполь: ціни на товари зашкалюють (фотофакт)
    Маріуполь: ціни на товари зашкалюють (фотофакт)

    Зазначається також, що маріупольці не можуть собі дозволити товари за такою ціною, адже інфраструктура міста знищена вщент, а люди залишились без роботи.

    Раніше повідомлялося, що у Маріуполі люди змушені їсти голубів та пити з калюж.

    Російські війська також змушують маріупольців самостійно прибирати завали, погрожуючи скасувати завіз води.

    Відомо, що у Маріуполі може виникнути епідемічна та екологічна катастрофа внаслідок бойових дій. Трупна отрута може потрапити у водопровідну систему міста.

    Після того, як загарбники «звільнили» Маріуполь, від міста лишилось небагато.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна продукти ціни Україна окупація #stoprussia
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    Маріуполь: ціни на товари зашкалюють (фотофакт)