У Маріуполі починається евакуація мирного населення
Евакуація населення буде здійснюватися з трьох точок муніципальними автобусами
У Маріуполі від 12:00 6 березня починається евакуація мирного населення. Про це у Telegram інформує міська рада.
Гуманітарний «зелений» коридор прокладено маршрутом: Маріуполь – Портівське – Мангуш (в об’їзд Нікольського) – Республіка – Розівка – Більмак – Пологи – Оріхів – Запоріжжя.
Евакуація населення буде здійснюватися з трьох точок муніципальними автобусами:
- СК «Іллічівець» (проспект Нахімова, 53);
- Драмтеатр (Театральна площа, 1)
- Кальміуська районна адміністрація (проспект Металургів, 193).
Пересуватися по маршруту коридору можна на особистому транспорті, рухаючись у колоні муніципального транспорту (виключно за автобусами). В голові колони буде забезпечено супровід Червоного Хреста.
«Прохання до всіх водіїв, що виїжджають із міста, максимально сприяти евакуації мирного населення – беріть із собою людей, заповнюйте транспорт максимально!», – ідеться у повідомленні міської ради.
Відхилятися від маршруту гуманітарного коридору категорично заборонено.
Додаткове оповіщення мешканців міста буде здійснено силами національної поліції.
Як інформує заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, у місто вже в'їхали автобуси, які заберуть людей.
Нагадаємо, напередодні окупанти зірвали евакуацію і відкрили вогонь в Маріуполі.
Як повідомлялося, вороги хочуть створити сухопутний коридор із окупованим Кримом.