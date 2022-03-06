У Маріуполі починається евакуація мирного населення

Окупанти відкрили обстріл та зірвали евакуацію в Маріуполі 5 березня

Евакуація населення буде здійснюватися з трьох точок муніципальними автобусами

У Маріуполі від 12:00 6 березня починається евакуація мирного населення. Про це у Telegram інформує міська рада.

Гуманітарний «зелений» коридор прокладено маршрутом: Маріуполь – Портівське – Мангуш (в об’їзд Нікольського) – Республіка – Розівка – Більмак – Пологи – Оріхів – Запоріжжя.

Евакуація населення буде здійснюватися з трьох точок муніципальними автобусами:

СК «Іллічівець» (проспект Нахімова, 53);

Драмтеатр (Театральна площа, 1)

Кальміуська районна адміністрація (проспект Металургів, 193).

Пересуватися по маршруту коридору можна на особистому транспорті, рухаючись у колоні муніципального транспорту (виключно за автобусами). В голові колони буде забезпечено супровід Червоного Хреста.

«Прохання до всіх водіїв, що виїжджають із міста, максимально сприяти евакуації мирного населення – беріть із собою людей, заповнюйте транспорт максимально!», – ідеться у повідомленні міської ради.

Відхилятися від маршруту гуманітарного коридору категорично заборонено.

Додаткове оповіщення мешканців міста буде здійснено силами національної поліції.

Як інформує заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, у місто вже в'їхали автобуси, які заберуть людей.

Нагадаємо, напередодні окупанти зірвали евакуацію і відкрили вогонь в Маріуполі.

Як повідомлялося, вороги хочуть створити сухопутний коридор із окупованим Кримом.

Читайте також: