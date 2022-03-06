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    Події в Україні

    У Маріуполі починається евакуація мирного населення

    Окупанти відкрили обстріл та зірвали евакуацію в Маріуполі 5 березня - У Маріуполі починається евакуація мирного населення
    Окупанти відкрили обстріл та зірвали евакуацію в Маріуполі 5 березня
    фото з відкритих джерел

    Евакуація населення буде здійснюватися з трьох точок муніципальними автобусами

    У Маріуполі від 12:00 6 березня починається евакуація мирного населення. Про це у Telegram інформує міська рада.

    Гуманітарний «зелений» коридор прокладено маршрутом: Маріуполь – Портівське – Мангуш (в об’їзд Нікольського) – Республіка – Розівка – Більмак – Пологи – Оріхів – Запоріжжя.

    Евакуація населення буде здійснюватися з трьох точок муніципальними автобусами:

    • СК «Іллічівець» (проспект Нахімова, 53);
    • Драмтеатр (Театральна площа, 1)
    • Кальміуська районна адміністрація (проспект Металургів, 193).

    Пересуватися по маршруту коридору можна на особистому транспорті, рухаючись у колоні муніципального транспорту (виключно за автобусами). В голові колони буде забезпечено супровід Червоного Хреста.

    «Прохання до всіх водіїв, що виїжджають із міста, максимально сприяти евакуації мирного населення – беріть із собою людей, заповнюйте транспорт максимально!», – ідеться у повідомленні міської ради.

    Відхилятися від маршруту гуманітарного коридору категорично заборонено.

    Додаткове оповіщення мешканців міста буде здійснено силами національної поліції.

    Як інформує заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, у місто вже в'їхали автобуси, які заберуть людей.

    Нагадаємо, напередодні окупанти зірвали евакуацію і відкрили вогонь в Маріуполі.

    Як повідомлялося, вороги хочуть створити сухопутний коридор із окупованим Кримом.

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    Теги: Запоріжжя Маріуполь окупанти ЗСУ українці Telegram транспорт пологи населення евакуація
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    У Маріуполі починається евакуація мирного населення