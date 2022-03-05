Евакуація зірвана: окупанти відкрили вогонь в Маріуполі

Російська сторона не дотримується режиму тиші

Російська сторона порушила домовленості про «зелений коридор» з Маріуполя і почала обстріл, евакуація переноситься. Про це повідомляє Маріупольська міськрада

«У зв'язку з тим, що російська сторона не дотримується режиму тиші і продовжила обстріл як самого Маріуполя, так і його околиць, з метою безпеки евакуація населення переноситься.

Просимо всіх маріупольців розходитись і прямувати до місць укриття. Додаткову інформацію про евакуацію буде розміщено найближчим часом. На даний момент йдуть переговори з Російською Федерацією щодо встановлення режиму тиші та забезпечення безпечного гуманітарного коридору. Також інформуватимуть жителів міста поліцейські за допомогою гучномовців», - йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомлялося, у Маріуполі 5 березня починається евакуація мирного населення. Сьогодні з 9:00 до 16:00 мав бути встановлений режим тиші. З 11:00 мала початися евакуація мирного населення. Гуманітарний «зелений» коридор прокладено маршрутом Маріуполь-Нікольське-Розівка-Пологи-Оріхів-Запоріжжя.

Нагадаємо, ворог з новою силою вночі з 4 на 5 березня проводив обстріли та повітряні бомбардування мирних житлових кварталів Харкова та сільських населених пунктів області, в результаті чого сталось безліч руйнацій і пожеж.