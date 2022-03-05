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    Події в Україні

    Евакуація зірвана: окупанти відкрили вогонь в Маріуполі

    Влада закликала маріупольців ховатися в укриття - Евакуація зірвана: окупанти відкрили вогонь в Маріуполі
    Влада закликала маріупольців ховатися в укриття
    фото: CNN

    Російська сторона не дотримується режиму тиші

    Російська сторона порушила домовленості про «зелений коридор» з Маріуполя і почала обстріл, евакуація переноситься. Про це повідомляє Маріупольська міськрада

    «У зв'язку з тим, що російська сторона не дотримується режиму тиші і продовжила обстріл як самого Маріуполя, так і його околиць, з метою безпеки евакуація населення переноситься.

    Просимо всіх маріупольців розходитись і прямувати до місць укриття. Додаткову інформацію про евакуацію буде розміщено найближчим часом. На даний момент йдуть переговори з Російською Федерацією щодо встановлення режиму тиші та забезпечення безпечного гуманітарного коридору. Також інформуватимуть жителів міста поліцейські за допомогою гучномовців», - йдеться у повідомленні.

    Як раніше повідомлялося, у Маріуполі 5 березня починається евакуація мирного населення. Сьогодні з 9:00 до 16:00 мав бути встановлений режим тиші. З 11:00 мала початися евакуація мирного населення. Гуманітарний «зелений» коридор прокладено маршрутом Маріуполь-Нікольське-Розівка-Пологи-Оріхів-Запоріжжя.

    Нагадаємо, ворог з новою силою вночі з 4 на 5 березня проводив обстріли та повітряні бомбардування мирних житлових кварталів Харкова та сільських населених пунктів області, в результаті чого сталось безліч руйнацій і пожеж.

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    Теги: Маріуполь окупанти міськрада обстріл укриття евакуація
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    Евакуація зірвана: окупанти відкрили вогонь в Маріуполі