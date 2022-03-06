«Їх використали…» Керівник російського регіону сказав цинічну правду матерям солдатів

Губернатор Кузбасу, за даними російських ЗМІ, є чоловіком двоюрідної племінниці Путіна

Губернатор Кемеровської області Сергій Цивелєв, який, за даними ЗМІ, одружений із двоюрідною племінницею Володимира Путіна, зустрівся з родичами військових, відправлених в Україну. Не витримавши тиску обурених батьків, чиновник проговорився і заявив, що їхніх дітей використали... Відео зустрічі опублікувало радіо «Свобода».

У свою чергу жінки обурені тим, що їхнім дітям обіцяли навчання з білорусами, а врешті-решт усіх обдурили і тепер до Сибіру повертаються мертві військові.

Керівник регіону пояснив матерям солдатів, що ніхто нічого не коментуватиме до закінчення «спеціальної операції» в Україні. «Можна, звісно, кричати. Але я вважаю, що поки що йде військова операція висновків не можна робити, не можна критикувати», – сказав Цивелєв.

Нагадаємо, ще на початку війни в Україні загинув голова Спеціального загону швидкого реагування (СОБР) у Кемеровській області Костянтин Огій. Про це виданню «Тайга.инфо» розповіли два джерела, близькі до силових структур.

«Потрапили до засідки. Колону **** [розстріляли]. Пацани – Красноярськ і Новокузнецьк… Наших загинуло 42 особи, два відділення СОБРа. Ще невідомо, скільки наших омоновців (загинули)», – розповіло одне із джерел. За його словами, загін спецпідрозділу рухався Україною з боку Білорусі.

Інше джерело «Тайги.инфо» у силових структурах Кузбасу також розповіло, що йдеться про десятки загиблих. Літак із ними очікували ще 28 лютого.

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