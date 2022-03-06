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    Події в Україні

    На Дніпропетровщині ЗСУ розгромили колону окупантів

    Військові знищили техніку та живу силу - На Дніпропетровщині ЗСУ розгромили колону окупантів
    Військові знищили техніку та живу силу
    фото: dshv25opdbr

    Українські десантники перестріли ворога біля Балаклії

    Неподалік від Балаклії українські десантники розбили колону ворога, яка прямувала в бік Дніпропетровської області. Про це 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада повідомила на своїй сторінці у Facebook.

    «Сьогодні (5 березня – ред.), силами зведеного підрозділу 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади було зупинено колони ворога, які намагалася видвинутися у бік Дніпропетровщини зі сторони Балаклії», – ідеться в повідомленні.

    У ході операції українські військові знищили техніку та живу силу противника.

    Нагадаємо, на Дніпропетровщині за два дні зловили 15 диверсантів.

    Як відомо, на Миколаївщині: українці відбирають зброю в окупантів.

    Також українські військові знищили 88 літаків та вертольотів.

    Тим часом Харків знову бомблять, горить багатоповерхівка.

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    Теги: ЗСУ військові Дніпропетровщина
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    На Дніпропетровщині ЗСУ розгромили колону окупантів