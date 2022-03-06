На Дніпропетровщині ЗСУ розгромили колону окупантів

Українські десантники перестріли ворога біля Балаклії

Неподалік від Балаклії українські десантники розбили колону ворога, яка прямувала в бік Дніпропетровської області. Про це 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні (5 березня – ред.), силами зведеного підрозділу 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади було зупинено колони ворога, які намагалася видвинутися у бік Дніпропетровщини зі сторони Балаклії», – ідеться в повідомленні.

У ході операції українські військові знищили техніку та живу силу противника.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині за два дні зловили 15 диверсантів.

Як відомо, на Миколаївщині: українці відбирають зброю в окупантів.

Також українські військові знищили 88 літаків та вертольотів.

Тим часом Харків знову бомблять, горить багатоповерхівка.

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