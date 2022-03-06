На Дніпропетровщині ЗСУ розгромили колону окупантів
Українські десантники перестріли ворога біля Балаклії
Неподалік від Балаклії українські десантники розбили колону ворога, яка прямувала в бік Дніпропетровської області. Про це 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада повідомила на своїй сторінці у Facebook.
«Сьогодні (5 березня – ред.), силами зведеного підрозділу 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади було зупинено колони ворога, які намагалася видвинутися у бік Дніпропетровщини зі сторони Балаклії», – ідеться в повідомленні.
У ході операції українські військові знищили техніку та живу силу противника.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині за два дні зловили 15 диверсантів.
Як відомо, на Миколаївщині: українці відбирають зброю в окупантів.
Також українські військові знищили 88 літаків та вертольотів.
Тим часом Харків знову бомблять, горить багатоповерхівка.