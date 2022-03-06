  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Окупанти обстріляли станцію Коростень, потяги затримуються

    Потяг після&nbsp;обстрілу з літака депо &laquo;Коростень&raquo; - Окупанти обстріляли станцію Коростень, потяги затримуються
    Потяг після обстрілу з літака депо «Коростень»
    фото: Сергій Лещенко/Facebook

    Ворожі сили продовжують атакувати залізничну інфраструктуру

    Перед станцією Коростень близько півдня 6 березня відбувся обстріл, через що поїзд 95 «Київ – Рахів» затримається на 3 години. Про це інформує «Укрзалізниця».

    «Поїзд тримався на безпечній відстані, потерпілих або пошкоджень рухомого складу немає. Наступні поїзди далекого сполучення сьогодні прямуватимуть обхідним шляхом», – ідеться у повідомленні.

    Тим часом ворожі сили продовжують атакувати залізничну інфраструктуру, пише на своїй сторінці у Facebook член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко.

    «Після атаки на евакуаційний поїзд у суботу вдень, уночі ворог обстріляв із літака депо «Коростень». Постраждали цех, два дизель поїзди, контактний провід, побутовий корпус та багато іншого. Все відновимо!», – проінформував Лещенко.

    Раніше українські залізничники без зброї та бою захопили військову техніку російських окупантів.

    Нагадаємо, від початку війни в Україні «Укрзалізниця» перейшла в режим роботи надзвичайного стану. В компанії працює оперативний штаб, який координується з урядом, РНБО та іншими органами.

    Читайте також:
    Теги: Сергій Лещенко окупанти Київ РНБО Укрзалізниця полон обстріл Facebook
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Окупанти обстріляли станцію Коростень, потяги затримуються