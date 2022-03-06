Окупанти обстріляли станцію Коростень, потяги затримуються

Потяг після обстрілу з літака депо «Коростень»

Ворожі сили продовжують атакувати залізничну інфраструктуру

Перед станцією Коростень близько півдня 6 березня відбувся обстріл, через що поїзд 95 «Київ – Рахів» затримається на 3 години. Про це інформує «Укрзалізниця».

«Поїзд тримався на безпечній відстані, потерпілих або пошкоджень рухомого складу немає. Наступні поїзди далекого сполучення сьогодні прямуватимуть обхідним шляхом», – ідеться у повідомленні.

Тим часом ворожі сили продовжують атакувати залізничну інфраструктуру, пише на своїй сторінці у Facebook член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко.

«Після атаки на евакуаційний поїзд у суботу вдень, уночі ворог обстріляв із літака депо «Коростень». Постраждали цех, два дизель поїзди, контактний провід, побутовий корпус та багато іншого. Все відновимо!», – проінформував Лещенко.

Раніше українські залізничники без зброї та бою захопили військову техніку російських окупантів.

Нагадаємо, від початку війни в Україні «Укрзалізниця» перейшла в режим роботи надзвичайного стану. В компанії працює оперативний штаб, який координується з урядом, РНБО та іншими органами.

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