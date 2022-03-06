Ситуація на Миколаївщині: українці відбирають зброю в окупантів

Росіяни розуміють, що у них не вийде захопити українські міста, вважає Кім

«Наша армія озброюється за рахунок окупантів» – глава Миколаївської ОДА

Українська армія озброюється за рахунок російських окупантів. Про це розповів голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім у Telegram.

«Мушу вам сказати, що з кожним днем боїв наша армія, зокрема, наша Миколаївська обласна армія, стає все сильнішою. Може через пару днів кораблик у нас який з'явиться або вертоліт – подивимося. Дійсно, ми озброюємося за рахунок них і цією ж зброєю ми їх збиваємо», – сказав Кім.

Він також зазначив, що оптимістично налаштований, оскільки жителі області та мери міст не дадуть окупантам жодних шансів на перемогу.

«Зважаючи на те, що відбувалося в Херсоні та в Енергодарі, то у ворога просто немає ресурсу займати міста. Для цього потрібний адмінперсонал, фіктивний референдум і таке інше. Схоже, вони розуміють, що жодних шансів вони не мають – будь-які референдуми під дулами автоматів в Україні – це неможливо. Тому мені здається, що загроза захоплення міста ще зменшується», – повідомив голова Миколаївської облдержадміністрації.

Нагадаємо, напередодні українські війська вибили окупантів з Миколаєва.

Раніше глава області повідомляв, що Миколаїв атакували російські війська. Противник стягував сили з декількох напрямків.

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