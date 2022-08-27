Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В окупованому Мелітополі партизани сміливо потролили окупантів (фото)

Михайло Глуховський, Станіслав Груздєв (фото), «Главком»
glavcom.ua
В окупованому Мелітополі партизани сміливо потролили окупантів (фото)
Партизани вирішили познущатися з окупантів
фото: Это Запорожье/Telegram

У місті розклеїли листівки, що висміюють літеру Z

На вулицях окупованого Мелітополя з’явилися листівки, які нагадують колаборантам, що це українське місто. Нову порцію фото з «роботою» партизан опублікував запорізький Телеграм-канал.

5 фото
На весь екран

У місті розклеїли листівки, що висміюють літеру Z – символ російської агресії проти України.

Нагадаємо, поблизу тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області знову прогриміли вибухи. Ймовірно, було знищено склад росіян.

Раніше Іван Федоров повідомив, що російські загарбники розробили план, як врятуватися у випадку аварії на Запорізькій атомній електростанції. Окупанти завезли до Мелітополя близько 10 хімічних лабораторій. Також Федоров закликає жителів Мелітополя евакуюватися через загрозу зриву опалювального сезону.

Як повідомлялося, 25 серпня у Мелітопольському районі партизани підірвали штаб окупантів.

Читайте також: Мер окупованого Мелітополя про деокупацію, долю колаборантів та свій найгірший кошмар
Теги: Мелітополь окупація рашисти війна росія

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Федоров закликає городян евакуюватися з міста до початку опалювального сезону
Мер Мелітополя закликав громадян евакуюватись
25 серпня, 21:16
Лабораторії знаходяться на території одного з медичних закладів
Рашисти завезли до Мелітополя хімічні лабораторії, – мер
Вчора, 12:00
На ворожих складах в окупованому Мелітополі прогриміли вибухи
На ворожих складах в окупованому Мелітополі прогриміли вибухи
Вчора, 20:32

Події в Україні

Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 27 серпня
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 27 серпня
Атаки росіян відбиті біля шістьох сіл на межі Луганщини і Донеччини
Атаки росіян відбиті біля шістьох сіл на межі Луганщини і Донеччини
Генштаб оновив втрати. Де знищено найбільше окупантів
Генштаб оновив втрати. Де знищено найбільше окупантів
В Україні загинув американець
В Україні загинув американець
В окупованому Мелітополі партизани сміливо потролили окупантів (фото)
В окупованому Мелітополі партизани сміливо потролили окупантів (фото)
Десять ударів за ніч: наслідки обстрілу Дніпропетровщини (фото)
Десять ударів за ніч: наслідки обстрілу Дніпропетровщини (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
У кількох областях прогриміли вибухи
32K
Скандал з ходою московської церкви: Тернопільська облрада звернулась до парламенту
20K
Алієв і Токаєв показали Путіну «денацифікацію» (відео)
16K
Скандальна хода Московського патріархату: жителі Тернополя вийшли на протест
15K
«У Києві зріє переворот». Куди забрела кремлівська пропаганда
15K
Лукашенко спробував виправдатися за цинічне побажання «мирного неба» Україні (відео)

Новини

Українські воїни знищили розвідгрупу окупантів на Херсонщині
Сьогодні, 07:16
Литва купить безпілотники-камікадзе для ЗСУ 
Вчора, 20:59
Візит МАГАТЕ на Запорізьку АЕС: The Wall Street Journal дізнався дату 
Вчора, 20:29
В Україну прибула перша партія листів від військовополонених
Вчора, 20:21
Російський опозиціонер пояснив, чому в оточенні Путіна нема жодної притомної людини 
Вчора, 19:54
Окупанти хочуть спровокувати аварію на Запорізькій АЕС з викидом радіації – «Енергоатом»
Вчора, 18:49

Прес-релізи

На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
25 серпня, 16:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту