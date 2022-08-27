В окупованому Мелітополі партизани сміливо потролили окупантів (фото)

У місті розклеїли листівки, що висміюють літеру Z

На вулицях окупованого Мелітополя з’явилися листівки, які нагадують колаборантам, що це українське місто. Нову порцію фото з «роботою» партизан опублікував запорізький Телеграм-канал.

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У місті розклеїли листівки, що висміюють літеру Z – символ російської агресії проти України.

Нагадаємо, поблизу тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області знову прогриміли вибухи. Ймовірно, було знищено склад росіян.

Раніше Іван Федоров повідомив, що російські загарбники розробили план, як врятуватися у випадку аварії на Запорізькій атомній електростанції. Окупанти завезли до Мелітополя близько 10 хімічних лабораторій. Також Федоров закликає жителів Мелітополя евакуюватися через загрозу зриву опалювального сезону.

Як повідомлялося, 25 серпня у Мелітопольському районі партизани підірвали штаб окупантів.