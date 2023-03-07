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У Мелітополі росіяни виселяють із гуртожитка дітей, щоб звільнити місця під своїх поранених

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Мелітополі росіяни виселяють із гуртожитка дітей, щоб звільнити місця під своїх поранених
Фото: slovoidilo

Російські загарбники заради власного комфорту не гребують нічим і ніким, забираючи житло навіть у незахищених верств населення

Окупанти виселили дітей із гуртожитку Мелітопольського промислово-економічного коледжу. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров.

«Аби з комфортом розмістити поки що живу силу, а також своїх «трьохсотих», окупанти не зважають ні на що», – розповів він.

За словами мера, вони забирають навіть приміщення, де проживали діти. Так, у будівлі дитячого будинку в Приазов’ї загарбники влаштували військовий шпиталь. Крім того, в гуртожитках мелітопольських закладах вищої освіти живуть російські військові.

«З гуртожитку Мелітопольського промислово-економічного коледжу виселяють дітей – там також облаштують місце проживання окупантів», – сказав Федоров.

Раніше міський голова Іван Федоров повідомив, що Збройні сили України двома успішними пострілами знищили дві бази російських військових у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області.

Нагадаємо, що 3 березня у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух на аеродромі

Також повідомлялося, що окупанти готуються до наступу ЗСУ в Мелітополі. Вони масово завозять у Мелітополь як військову техніку, так і свій особовий склад. Навколо Мелітополя щонайменше у двох локаціях ворог розмістив свої тренувальні полігони, на яких тренує мобілізованих. Також окупанти намагаються довести до ладу чотири бомбосховища, якими будуть користуватись.

Теги: Мелітополь Іван Федоров діти окупанти

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