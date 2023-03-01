У Мелітополі прогримів вибух на аеродромі

Вибух стався близько 13:00, через півгодини над місцем паління здійнявся чорний дим

На аеродромі тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області пролунав вибух. Про це повідомив міський голова Іван Федоров.

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«Майже щомісяця рашисти забувають, що курити на мелітопольському аеродромі вибухонебезпечно. За рік окупації «бавовна» прилітала на ворожу базу рашистів з десяток разів. Прилетіла і сьогодні», – зазначив мер.

Вибух стався близько 13:00. Через півгодини над місцем паління здійнявся чорний дим.

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Раніше повідомлялося, що окупанти готуються до наступу ЗСУ в Мелітополі. Окупанти масово завозять у Мелітополь як військову техніку, так і свій особовий склад. Навколо Мелітополя щонайменше у двох локаціях ворог розмістив свої тренувальні полігони, на яких тренує мобілізованих. Також окупанти намагаються довести до ладу чотири бомбосховища, якими будуть користуватись.

До слова, триває 371-а доба повномасштабної війни Росії проти України. На Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках минулої доби наші захисники відбили понад 85 атак противника.