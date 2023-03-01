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Окупанти готуються до наступу ЗСУ в Мелітополі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти готуються до наступу ЗСУ в Мелітополі
фото з відкритих джерел

Навколо Мелітополя щонайменше у двох локаціях ворог розмістив свої тренувальні полігони, на яких тренує мобілізованих

Через Мелітополь у бік Запоріжжя та Запорізької лінії фронту сьогодні, 1 березня, їхало більше ніж 50 одиниць техніки. Окупанти завозять у місто і техніку, і особовий склад. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров під час брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ.

«Окупанти масово завозять у Мелітополь як військову техніку, так і свій особовий склад. Сьогодні зранку чергова колона військової техніки кількістю більше ніж 50 одиниць пересувалась через Мелітополь у бік міста Запоріжжя та Запорізької лінії фронту», – зазначив мер.

Зазначається, що навколо Мелітополя щонайменше у двох локаціях ворог розмістив свої тренувальні полігони, на яких тренує мобілізованих. – «Це і на узбережжі Молочного лиману і поблизу селища Михайлівка».

Загарбники, за словами міського голови, готуються до оборони міста та його утримання. Про це свідчить те, що вони намагаються довести до ладу чотири бомбосховища, якими будуть користуватись.

«Вони намагаються звести велику кількість особового складу, оборонних рубежів, аби втримати місто, але це їм точно не вдасться, бо в наших Збройних сил інші плани», – додав Федоров.

Крім того, в тимчасово окупованих містах посилюється примусова паспортизація. Без російського паспорта неможливо отримати жодні виплати. Ще й надто, не можна навіть розпоряджатися власним майном. Щодо цін на продукти, то вони коштують уп'ятеро дорожче на окупованій території. Наприклад, кілограм м'яса може коштувати 400-500 рублів. Окупанти майже зрівняли курс гривні. Немає асортименту, ліків у аптеках. Ускладнюється ситуація і тим, що немає роботи, бо 80% бізнесів не функціонують.

Нагадаємо, триває 371-а доба повномасштабної війни Росії проти України. На Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках минулої доби наші захисники відбили понад 85 атак противника.

Теги: Мелітополь війна росія окупанти ЗСУ

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