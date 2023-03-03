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Столична прокурорка провела декретну відпустку в окупованому Криму і втратила посаду

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Столична прокурорка провела декретну відпустку в окупованому Криму і втратила посаду
фото з відкритих джерел

Харитонова приховала дані про перебування на території окупованого півострова

Прокурора Київської міської прокуратури Оксану Харитонову втратила посаду, через те, що не вийшла  з декретної відпустки та повідомила про своє перебування в окупованому Криму. Відповідне рішення ухвалила Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів, пише 368.media.

Прокурор Оксана Харитонова після закінчення відпустки по догляду за дитиною 8 квітня 2022 року не з’явилась на своє робоче місце, а також не повідомила про причини своєї відсутності.

Харитонова приховала дані про перебування на території окупованого півострова. Наприкінці квітня прокурор у переписці повідомила, що під час відпустки у 2021 році до початку вторгнення російських військових, узгодила виїзд до Криму, де постійно проживають її батьки. Виїхати звідти та приступити до роботи не має змоги, як і продовжити відпустку по догляду за дитиною.

В ході дисциплінарного провадження начальник відділу кадрової роботи та державної служби Київської міської прокуратури зазначила, що Харитонова перебувала у відпустці по догляду за дитиною без збереження заробітної плати. На цей час вона перебуває поза штатом, оскільки не брала участь у проведенні атестації через знаходження у відпустці.

За результатами розгляду дисциплінарної скарги, комісія вирішила притягнути прокурора Київської місцевої прокуратури №1  Києва Харитонову Оксану  звільнити з посади в органах прокуратури.

Нагадаємо, активісти громадського руху спротиву окупації «Жовта стрічка» провели черговий рейд по містах тимчасово окупованого Криму. Активісти знову нагадали окупантам, що Україна на своєму шляху до повернення Криму. Зокрема лише в Сімферополі намальовано понад 130 графіті за останні дні.

Теги: прокурор активісти Україна батьки Крим війна окупанти

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