Вибухи в Мелітополі. Мер розповів, куди поцілили українські військові

Тиждень завершується черговою «бавовною» для росіян

Збройні сили України двома успішними пострілами знищили дві бази російських військових у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області. Про це повідомив міський голова Іван Федоров.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Він зазначив, що вибухи чули жителі північної частини міста. Водночас, за його словами, підтверження та детальної інформації про кількість вбитих окупантів та місце влучання необхідно чекати від Генерального штабу ЗСУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Сьогодні для них продовжуються пекельні вихідні, як і весь минулий тиждень. Відомо, що сотні росіян повернуться додому в чорних пакетах», – сказав мер Мелітополя.

Нагадаємо, що 3 березня у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух на аеродромі.

Раніше повідомлялося, що окупанти готуються до наступу ЗСУ в Мелітополі. Окупанти масово завозять у Мелітополь як військову техніку, так і свій особовий склад. Навколо Мелітополя щонайменше у двох локаціях ворог розмістив свої тренувальні полігони, на яких тренує мобілізованих. Також окупанти намагаються довести до ладу чотири бомбосховища, якими будуть користуватись.

До слова, завершується 375-а доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну. Російська Федерація основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. У вищому військовому керівництві Росії назріває конфлікт через значні втрати та відсутність реальних досягнень на фронті.