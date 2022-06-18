Як писати про лікарні без шкоди для військових: роз'яснення Міноборони

Ганна Маляр наголошує, що лікарню треба знімати так, аби не було видно жодних розпізнавальних ознак

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликала українців не викладати публічно інформацію про лікарні, в яких лікують військовослужбовців, аби не наражати їх на небезпеку. Про це вона написала у Facebook.

«Давайте знову про це поговоримо, шановні журналісти та всі, хто викладає публічно інформацію. Не треба в умовах війни в сюжетах і текстах називати назву лікувального закладу та населений пункт, де він знаходиться. Чому? Тому, що ворог зацікавлений знищити лікувальні заклади, в яких лікують та ставлять у стрій військових», – написала Маляр.

За її словами, показувати медзаклади можна, проте лікарів варто знімати виключно зі спини, аби не наражати їх на небезпеку. Лікарню треба знімати так, щоб не видно було жодних розпізнавальних ознак.

Заступниця міністра уточнила, що Google maps, на відміну від людей, не розповідає, що в середині закладу, які операції проводяться, хто з лікарів їх робить, який потік поранених, а також «не дякує конкретному медичному закладу за порятунок життів та не розкриває місце і роль закладу у системі під час воєнного стану».

За словами Маляр, на допис її спонукав ранковий сюжет у Марафоні про одну з обласних лікарень у великому місті. Журналісти вказали усі подробиці про лікарню, зазначила Маляр, немов знімали для розвідки ворога. На фото, які опублікувала заступниця Резнікова, видно, якою була лікарня «до» і «після» злиття в публічний простір важливої інформації.

«Наразі просто повірте військовим, що детальне оприлюднення інформації про лікувальний заклад, у якому лікують військових та цивільних поранених, наражає на небезпеку всіх – сам заклад, лікарів і пацієнтів», – наголосила Маляр.

Нагадаємо, сьогодні зранку росіяни вкотре обстріляли інфраструктурні об'єкти Полтавщини. Вони випустили шість ракет по Кременчуцькому нафтопереробному заводу (не працював), дві ракети – по ТЕЦ.