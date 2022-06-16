Обстріл Лисичанська: кількість загиблих зросла

Рашисти з неба вгатили по будівлі, де переховувалися люди

Росіяни обстріляли профілакторій, внаслідок чого сталася руйнація будівлі

Внаслідок авіаудару по Лисичанську, який рашисти здійснили сьогодні вдень, загинуло щонайменше четверо людей, семеро дістали поранень. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

«Вдень орки з неба вгатили по будівлі, де переховувалися люди. Вже з-під завалів дістали чотирьох загиблих. Семеро поранено. Рятувальна операція продовжується», – зазначив Гайдай.

Голова ОВА також повідомив, що росіяни обстріляли профілакторій, внаслідок чого сталася руйнація будівлі. Ймовірно, під завалами перебувають люди. Пошуково-рятувальні роботи там теж тривають.

Нагадаємо, сьогодні, 16 червня російські війська сьогодні завдали авіаудару по будинку в Лисичанську (Луганська область), де переховувалися люди. Внаслідок чого щонайменше троє загиблих та семеро поранених. Пізніше голова Луганської ОВА Гайдай оприлюднив наслідки двох авіаударів по місту.