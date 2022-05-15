Зруйнована лікарня в Сєверодонецьку продовжує працювати під обстрілами (відео)

Цілих вікон у лікарні Сєвєродонецька практично не залишилося

Лише за вечір 14 травня поранення дістали 9 мирних мешканців міста

За минулу добу російські загарбники здійснили 11 артилерійських атак по Сєвєродонецьку. Гатили по житловим будинкам, хімзаводу, технікуму та лікарні. Про це інформує начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Лише за вечір поранень дістали одразу 9 мирних мешканців міста. Всі вони отримали медичну допомогу в розбитій лікарні», – повідомив Гайдай.

За його словами, попри обстріли, медичний заклад продовжує працювати.

Нагадаємо, неподалік від Сєвєродонецька на Луганщині зруйновано автомобільний міст через річку Борова до Рубіжного, він постраждав від окупантів вже вдруге.