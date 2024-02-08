На війні загинув льотчик Владислав Риков, на рахунку якого 385 бойових вильотів

Про смерть військового повідомила бригада тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова

Під час виконання бойового завдання 7 лютого загинув льотчик Повітряних сил Збройних сил України Владислав Риков. На рахунку в льотчика було 385 бойових вильотів. Про смерть військового повідомила бригада тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова з посиланням на його побратима, льотчика-штурмовика Ростислава Лазаренка.

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«Вчора мені вирвали серце. 07.02.2024 під час виконання бойового завдання загинув мій бойовий братик, член нашої бойової сімʼї, мій заступник – Владислав Риков. На його рахунку 385 бойових вильотів – це був найкращий льотчик і командир, якого я знав. Він прикривав мою спину з початку широкомасштабної війни як на землі, так і в повітрі, підготував велику кількість як бойових ведених, так і ведучих», – написав військовий.

Раніше повідомлялося, що у боях за Україну загинув 23-річний пілот МіГ-29 Владислав Залістовський.