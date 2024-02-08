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На війні загинув льотчик Владислав Риков, на рахунку якого 385 бойових вильотів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На війні загинув льотчик Владислав Риков, на рахунку якого 385 бойових вильотів
На рахунку Рикова 385 бойових вильотів
фото: Бригада тактичної авіації

Про смерть військового повідомила бригада тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова

Під час виконання бойового завдання 7 лютого загинув льотчик Повітряних сил Збройних сил України Владислав Риков. На рахунку в льотчика було 385 бойових вильотів. Про смерть військового повідомила бригада тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова з посиланням на його побратима, льотчика-штурмовика Ростислава Лазаренка.

На війні загинув льотчик Владислав Риков, на рахунку якого 385 бойових вильотів фото 1

«Вчора мені вирвали серце. 07.02.2024 під час виконання бойового завдання загинув мій бойовий братик, член нашої бойової сімʼї, мій заступник – Владислав Риков. На його рахунку 385 бойових вильотів – це був найкращий льотчик і командир, якого я знав. Він прикривав мою спину з початку широкомасштабної війни як на землі, так і в повітрі, підготував велику кількість як бойових ведених, так і ведучих», – написав військовий.

Раніше повідомлялося, що у боях за Україну загинув 23-річний пілот МіГ-29 Владислав Залістовський.

Теги: льотчик смерть війна

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