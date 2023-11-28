У Мукачеві чоловік втік із будівлі ТЦК через вікно на другому поверсі (відео)
Чоловік проліз через дірку в ґратах
На Закарпатті у Мукачево чоловік втік із військкомату через вікно із другого поверху. Відповідне відео опублікував журналіст Віталій Глагола.
«Як видно із відео, яке мені надіслали – чоловік виліз у вікно другого поверху Мукачівського ТЦК по вулиці Духновича. Він виліз через дірку в ґратах та спустився на жваву вулицю після чого кинувся навтьоки», – йдеться у підписі до відео.
За втікачем побіг чоловік у військовій формі, після чого відео обірвалося.
Раніше нардеп розповів про новий законопроєкт, який розширить права працівників військкомату.
Також повідомлялося, чому нові керівники військкоматів не виконують плани з мобілізації.
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