У Мукачеві чоловік втік із будівлі ТЦК через вікно на другому поверсі (відео)

За втікачем побіг чоловік у військовій формі, після чого відео обірвалося

Чоловік проліз через дірку в ґратах

На Закарпатті у Мукачево чоловік втік із військкомату через вікно із другого поверху. Відповідне відео опублікував журналіст Віталій Глагола.

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«Як видно із відео, яке мені надіслали – чоловік виліз у вікно другого поверху Мукачівського ТЦК по вулиці Духновича. Він виліз через дірку в ґратах та спустився на жваву вулицю після чого кинувся навтьоки», – йдеться у підписі до відео.

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За втікачем побіг чоловік у військовій формі, після чого відео обірвалося.

Раніше нардеп розповів про новий законопроєкт, який розширить права працівників військкомату.

Також повідомлялося, чому нові керівники військкоматів не виконують плани з мобілізації.