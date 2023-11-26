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Нардеп розповів про новий законопроєкт, який розширить права працівників військкомату

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Нардеп розповів про новий законопроєкт, який розширить права працівників військкомату
За участі Міноборони й Генштабу ЗСУ буде розроблено законопроєкт, який розширить права співробітників ТЦК
фото: ukrainainfo.com.ua

За словами Котенка, працівники ТЦК фактично не мають права зупинити людину і виписати повістку, але все може змінитися

Співробітники Територіальних центрів комплектування (ТЦК) наразі не мають права зупиняти військовозобов’язаних на вулиці, щоб перевірити документи та вручити повістку. Однак до кінця року з’явиться новий законопроєкт, який розширить їхні права. Про це повідомив народний депутат, секретар парламентського комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в ефірі Radio NV.

Як зауважив нардеп, наразі немає визначеності щодо законності дій працівників ТЦК та громадян, яких вони намагаються мобілізувати.  

«Фактично працівник ТЦК не має жодного права зупинити людину, вручити їй повістку, витребувати в неї документи. Поліція іноді відсторонюється від цього, щоб не стати якимось центром скандалу», – зазначив Костенко.

На його думку, в такій ситуації потрібно розуміти і співробітників ТЦК, перед якими «стоять плани», і людей, яких «незаконно намагаються притягнути, але в яких є відповідальність, відповідно до Конституції, – захищати країну».

Нардеп анонсував, що до кінця поточного року за участі Міністерства оборони й Генерального штабу Збройних сил України буде розроблено законопроєкт, який розширить права співробітників ТЦК.

«Вони (працівники ТЦК, – «Главком») зможуть вести аудіо- і відеозаписи. Вони зможуть перевіряти приписні і документи, наскільки я пам’ятаю», – розповів посадовець.

Нагадаємо, що у Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 14 лютого 2024 року, і чоловіки віком від 18 до 60 років можуть отримати повістку. Однак у деяких випадках вони можуть не приходити до ТЦК.

До слова, в деяких випадках співробітники територіальних центрів комплектування заходять на приватну територію для вручення повістки. Адвокатка Катерина Аніщенко розповіла, чи дозволяє українське законодавство військкомам вручати повістку особі безпосередньо у місці її проживання.

Також «Главком» писав, що під час дії воєнного стану заборонено проводити відеозйомку військовослужбовців та місць їхнього перебування, військової техніки та її переміщення, а також роботи ППО. Проте заборони щодо проведення відеозйомки співробітників ТЦК не існує, тому при врученні повістки можна доставати телефон та фіксувати процес на камеру.

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Теги: військомат мобілізація повістка військовозобов'язаний

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