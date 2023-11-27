Стало відомо, чому нові керівники військкоматів не виконують плани з мобілізації

Нардеп вважає, що новим військкомам потрібно не менше півроку, щоб зрозуміти, як потрібно працювати

Заміна керівників обласних ТЦК тільки погіршила ситуацію з призивною кампанією

Президент України Володимир Зеленський влітку звільнив керівників обласних ТЦК, а на їхнє місце призначив бойових офіцерів, однак військкомати виконувати плани з мобілізації почали ще гірше. Секретар комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в інтерв'ю «NV» розповів, чому так відбувається.

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Костенко пояснив, що робота з мобілізації не дається легко тим, хто має досвід бойових дій, тому що передбачає виконання геть різних задач.

«Мобілізаційна робота – це зовсім інша робота. Це не воювати, це не готувати бійців. Це взаємодія з місцевими органами самоврядування, це взаємодія з правоохоронними органами, це взаємодія з усіма підприємствами – і приватними, і державної власності», – розповів депутат.

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За словами Костенка, у військкомів має бути розуміння, як виконувати ті завдання, які ставлять зверху щодо плану мобілізації, тому це дуже складна робота.

«І найкращий командир бригади… Мені дуже складно уявити, що менше, ніж півроку у нього піде на те, щоб зрозуміти, як йому потрібно працювати», – додав Роман Костенко.

Крім того, народний депутат переконаний, що новопризначені військкоми бояться припуститися помилки.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому були розглянуті питання: мобілізація, демобілізація, ТЦК, ВЛК, ротація, строковики. Також секретар РНБО Олексій Данилов повідомив, що 24 листопада на Ставці Верховного Головнокомандувача обговорювалося питання демобілізації українських військовослужбовців строкової служби, термін служби яких вже закінчився.