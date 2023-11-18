Чоловік, якого з вулиці забрали до військкомату, відмовився служити: як його покарали
Суд під час ухвалення вироку не врахував «щире каяття чоловіка»
У Львівській області до трьох років позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації, бо доглядав за хворою бабусею. Про це йдеться у вироку Стрийського міськрайонного суду.
За даними суду, чоловік 27 травня 2023 року пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби в армії під час дії воєнного стану. Йому на 29 травня вручили повістку, проте чоловік так і не прийшов до ТЦК і СП.
На суді підозрюваний пояснив, що він 27 травня йшов вулицею, зупинився автомобіль із військовими і його «довільно-примусово» повезли до ТЦК, де він за «15 хвилин пройшов військово-лікарську комісію», яка визнала його придатним до служби в армії. Вже через годину він отримав повістку і повинен був прийти до військкомату, чого не зробив, оскільки його мама хворіє на цукровий діабет, а він доглядає за літньою бабусею. На суді чоловік додав, що він не хоче служити в армії, та просив суворо його не карати.
Суд під час ухвалення вироку не врахував «щире каяття чоловіка», оскільки вважає, що воно «повинно виражатися в бажанні обвинуваченого виправити наслідки вчиненого та готовність нести покарання».
«Окрім цього, на уточнювальні запитання судді-голови про мотиви відмови обвинуваченого від виконання обов`язку про захист Вітчизни обвинувачений повідомив, що не має наміру йти служити і опікунство щодо матері чи бабусі не оформляв, жодного доказу щодо утримання матері чи бабусі обвинуваченим не надано», – ідеться у матеріалах вироку.
Стрийський міськрайонний суд Львівської області визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України та засудив його до трьох років позбавлення волі.
Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.
Раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань розслідує насильницькі дії військових та правоохоронців під час вручення повістки чоловіку в Одесі. Одеські Telegram-канали повідомляли, що затримання відбувалося на очах у його дружини і маленької дитини. За їх словами, чоловіка побили і зв'язали.
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