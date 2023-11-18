Чоловік, якого з вулиці забрали до військкомату, відмовився служити: як його покарали

Суд під час ухвалення вироку не врахував «щире каяття чоловіка»

У Львівській області до трьох років позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації, бо доглядав за хворою бабусею. Про це йдеться у вироку Стрийського міськрайонного суду.

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За даними суду, чоловік 27 травня 2023 року пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби в армії під час дії воєнного стану. Йому на 29 травня вручили повістку, проте чоловік так і не прийшов до ТЦК і СП.

На суді підозрюваний пояснив, що він 27 травня йшов вулицею, зупинився автомобіль із військовими і його «довільно-примусово» повезли до ТЦК, де він за «15 хвилин пройшов військово-лікарську комісію», яка визнала його придатним до служби в армії. Вже через годину він отримав повістку і повинен був прийти до військкомату, чого не зробив, оскільки його мама хворіє на цукровий діабет, а він доглядає за літньою бабусею. На суді чоловік додав, що він не хоче служити в армії, та просив суворо його не карати.

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Суд під час ухвалення вироку не врахував «щире каяття чоловіка», оскільки вважає, що воно «повинно виражатися в бажанні обвинуваченого виправити наслідки вчиненого та готовність нести покарання».

Пояснення суду щодо каяття фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

«Окрім цього, на уточнювальні запитання судді-голови про мотиви відмови обвинуваченого від виконання обов`язку про захист Вітчизни обвинувачений повідомив, що не має наміру йти служити і опікунство щодо матері чи бабусі не оформляв, жодного доказу щодо утримання матері чи бабусі обвинуваченим не надано», – ідеться у матеріалах вироку.

Вирок суду фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Стрийський міськрайонний суд Львівської області визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України та засудив його до трьох років позбавлення волі.

Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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Раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань розслідує насильницькі дії військових та правоохоронців під час вручення повістки чоловіку в Одесі. Одеські Telegram-канали повідомляли, що затримання відбувалося на очах у його дружини і маленької дитини. За їх словами, чоловіка побили і зв'язали.