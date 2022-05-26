Бої в районі Бахмута: що там зараз відбувається

Російські підрозділи не змогли закріпитись на трасі Бахмут-Лисичанськ

Йдуть важкі бої, українські воїни завдають ворогу великі втрати

Оперативна обстановка на Донбасі в районі Бахмута

1. Російські війська продовжують наступ в районі Бахмута, в полосі від сіл Клінове південніше Бахмута до села Берестове північніше Бахмута. Наступ дуже повільний через опір українських військ, але повільне продавлювання нашої оборони поки продовжується.

2. Російські підрозділи не змогли закріпитись на трасі Бахмут-Лисичанськ, але траса продовжує прострілюватись зі стрілецької зброї в районі села Нагірне. Рух по трасі закритий, вантажі йдуть в обхід траси в цьому місці.

Йдуть важкі бої, українські воїни завдають ворогу великі втрати. Але значні втрати несемо й ми.

3. Противник просунувся в районі Покровського та Клинового під Бахмутом.

4. Російські війська зайшли в Лиман, у місті йдуть бої.

5. Основна причина просування противника – велика перевага у засобах ураження та у кількості боєприпасів.

6. Російські війська вільно маневрують по фронту та мають можливість стягувати війська з інших не атакованих ними ділянок щоб концентрувати сили на ділянках, де вони хочуть здобути просування. Противник теж втомлений та вже не застосовує атаки великими силами, намагається вирішити тактичні завдання концентрацією артилерийських та авіаційних ударів

7. Російські війська – підрозділи 76-і десантно-штурмової дивізії, продовжують намагання прорватись на трасу Бахмут-Лисичанськ на широкому фронті.

8. Українські воїни на Донбасі докладають усіх зусиль щоб розгромити ударні російські угруповання, та зірвати плани російських військ. Російські війська несуть важкі втрати.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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