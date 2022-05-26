«Стугна» влучила в ціль: ЗСУ показали, як знищили техніку окупанта на Донбасі (відео)

Ворожу техніку ліквідувало командування «Північ», що нині виконує бойові задачі на Сході України

На Донбасі Збройні Сили України успішно знищили техніку рашистів. Військові показали відео, як українська «Стугна» точно влучає в ціль. Відео оприлюднило Оперативне командування «Північ» у Facebook.

«Один з підрозділів оперативного командування «Північ», що нині виконує бойові задачі на Сході України, звітує про успішну роботу. В степах Донбасу ворожа техніка зустрілася із нашою «Стугною». «Потрапляння 100-відсоткове!» – йдеться у повідомленні.

До слова, ПТРК (переносний протитанковий ракетний комплекс) «Стугна-П» складається з двох основних частин:

перша частина – пускова установка із закріпленою системою наведення та ракетою в пусковому контейнері. Ця конструкція виставляється на підвищення рельєфу та закріплюється.

друга частина – пульт дистанційного керування, який являє собою «валізу» з екраном та засобами керування всередині.

Оператор бачить ціль в моніторі, зображення якої передається з системи наведення ПТКР. Коли ціль виставлена, він натискає «пуск». Система наведення напівавтоматична, керується за допомогою лазера.

Нагадаємо, ЗСУ вперше за час війни знищили російську САУ «Тюльпан». До слова, 20 травня в районі відповідальності Оперативно-тактичного угруповання «Схід» вогнем артилерії було знищено ворожий склад з боєприпасами.