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У Нікополі прогриміли вибухи (відео)

Альона Боженко
glavcom.ua
У Нікополі прогриміли вибухи (відео)
У Нікополі місцеві жителі повідомили про вибухи
скріншот

У місті оголошено повітряну тривогу

Ввечері, 11 жовтня, у Нікополі прогриміли потужні вибухи. Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

У місті оголошено повітряну тривогу. 

Офіційного підтвердження вибухів наразі немає.

Нагадаємо, триває 230-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Не досягаючи успіху, ворог завдає ракетних ударів та активно застосовує ударні БпЛА для ураження критичної інфраструктури та густонаселених міст нашої країни. Противник не здатен зупинити успішний контрнаступ Сил оборони на Харківському та Херсонському напрямках, тому намагається залякати та посіяти паніку серед населення України. Мобілізація та перекидання противником резервів, також не дають можливості здолати супротив українських захисників. 

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