Обстріл Львівщини: ворог повторно атакував об’єкти, по яких влучав вчора

За останні два дні чотири електричні підстанції на Львівщині зазнали значних руйнувань

30% території Львова залишилось без світла

Сьогодні по Львівщині вдарили три російські ракети. Йдеться про об‘єкти у Львові та у Львівському районі. Про це повідомляє голова місцевої ОВА Максим Козицький.

«Відбулися повторні удари по двох енергооб‘єктах із тих, по яких ворог влучав і вчора. Удари сталися орієнтовно о 12 годині», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що внаслідок удару постраждав 53-річний чоловік. У нього осколкове поранення. Стан постраждалого оцінюють як середньої важкості. Медики надали йому всю необхідну допомогу і відпустили лікуватися амбулаторно.

Одну ракету збило над Львівщиною ПвК «Захід». Ракети летіли з акваторії Каспійського моря.

Зазначається, що на обидвох об‘єктах зараз працюють фахівці ДСНС та правоохоронці. Наслідки ударів ще оцінють. 30% Львова без світла. Упродовж доби можливі тимчасові перебої з електро- та водопостачанням. Для швидкого подолання наслідків ударів задіяні усі профільні служби.

«Загалом за останні два дні чотири електричні підстанції на Львівщині зазнали значних руйнувань. Зараз шукаємо шляхи, щоб забезпечити електроживлення області обхідними шляхами», – додав Козицький.

Жителів Львівщини закликають зробити запас води, зарядити мобільні телефони і павербанки. Користуватися лише перевіреними джерелами інформації – офіційні сторінки вищих органів влади та місцевої влади, а також ЗМІ, які дотримуються стандартів журналістики.

Нагадаємо, від ранку 11 жовтня до обідньої пори в Україні тривала повітряна тривога. Рашисти як і напередодні здійснювали масований обстріл українських міст і сіл. Наразі вже відомо про вибухи на Київщині, Одещині, Миколаївщині, Вінниччині, Запоріжжі, Рівненщині, Дніпропетровщині.

Українська протиповітряна оборона сьогодні, 11 жовтня, збила 18 крилатих ракет.

Рашисти завдали ракетного удару по Львівщині.Відомо про три вибухи на двох об‘єктах енергетики у Львівській області. Також поцілили ракетами по енергетичній інфраструктурі у Павлоградському та Кам’янському районах Дніпропетровської області. Є серйозні руйнування. Багато населених пунктів залишилися без світла.

Додамо, що Україна вирішила припинити експорт електроенергії у Європу через російські ракетні обстріли енергетичних об’єктів.