У поліції відкрили кримінальне провадження через рожеві калюжі біля Рівного

Представники екоінспекції, Держспоживслужби та рятувальники взяли зразки повітря і ґрунтів, щоб перевірити на наявність забруднення

Ділянки, на яких виявили розлиту рідину, орендує місцевий агрохолдинг

Правоохоронці Рівненщини за фактом забруднення земель поблизу села Колоденка, де виявили калюжі з рідиною рожевого кольору, відкрили кримінальне провадження. Про це повідомили у пресслужбі поліції області.

Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 239 Кримінального кодексу України.

Головний екоінспектор країни Андрій Мальований на своїй сторінці у Facebook зазначив, що ділянки, на яких виявили розлиту рідину, орендує ТОВ «Акріс Агро».

Речовину рожевого кольору виявили на ґрунті між паями на площі 635,8 м². На місці події працювали представники екоінспекції, Держспоживслужби та рятувальники. Вони взяли зразки повітря та ґрунтів, щоб перевірити на наявність забруднення.

За результатами усіх призначених досліджень у поліції вирішуватимуть питання про остаточну правову кваліфікацію події.

Санкція статті передбачає штраф до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що неподалік Рівного у полі виявили підозрілі калюжі з рожевою рідиною. На даний момент відомо, що один з фермерів після обробки угідь міг залишити рідину невстановленого походження.

Співробітники Поліського округу Держекоінспекції в координації з представниками ДСНС і Гідрометеорологічної служби виїхали на місце розливу рожевої речовини. Фахівці взяли проби грунту на аналіз.

До слова, нещодавно на підприємстві «Рівнеазот» сталась позаштатна ситуація – розгерметизація трубопроводу у цеху виробництва азотної кислоти. Місцеві жителі встигли відзняти відео і фото аварії. А головне – яскравої жовтої хмари, яка нависла над містом.

Ввечері 20 липня рятувальники повідомили, що витік кислоти зупинено. Інспектори Держекоінспекції провели заміри шкідливих домішок у повітрі та досліджують грунт біля підприємства.

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