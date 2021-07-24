«Халепи, які визначили долі народів». Тимошенко порадила ЗеКоманді корисну книжку

Рецепти колонізації країн спрацьовують лише за умови, коли біля керма держави опиняються люди несамостійні та некомпетентні, вважає Юлія Тимошенко

Міжнародні запозичення, продаж землі та легалізація наркотиків... Все це вже проходили різні країни

Народна депутатка, лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко порадила тим, хто керує країною, почитати книгу Олексія Мустафіна «Халепи, які визначили долі народів». Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«А чи знаєте ви, що:

Піраміда зовнішніх запозичень – нібито для проведення реформ – зрештою змусила султанів Османської імперії навіть збір податків у їхній державі віддати спритним іноземцям.

Дозвіл на продаж землі, яка була спільною власністю племен маорі, за кілька десятиліть перетворив Нову Зеландію на британську колонію.

Китайських чиновників «підсаджували» на наркотики, щоб відкрити митниці для імпортних товарів.

Рецепти колонізації та підпорядкування країн зовнішньому управлінню давно усталені.

Але спрацьовують вони лише за умови, коли біля керма держави опиняються люди несамостійні та некомпетентні, зарозумілі й водночас ласі до грошей.

Прикро, коли розумієш, що до списку світових халеп може потрапити і твоя країна. Прикро, що люди, які сьогодні нею керують, читають «не ті книжки», – написала Юлія Тимошенко.

Вона також закликала Олексія Мустафіна відправити кілька примірників «Халеп, що визначили долі народів» на Печерські пагорби.

Раніше лідерка «Батьківщини» емоційно звернулася до уряду, написавши у Facebook, що влада не відмовилася від ідеї услід за збільшенням вартості газу підняти ціни й на електроенергію. Такі дії нардепка вважає просто неприпустимими.

Нагадаємо, що партія ВО «Батьківщина» збирається працювати все літо, попри канікули у Верховній Раді.

Депутатка попередила, що її команда «боротиметься за кожен клаптик і не дозволить зігнати людей із землі».

Також Тимошенко анонсувала масові протести по всій Україні. Нещодавно з промовою вона виступила на базарі в Тернополі.

Зазначимо, ЦВК відмовила «Батьківщині» в організації референдуму щодо ринку землі.

Читайте також: