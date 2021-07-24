Із початку липня на водоймах України потонули 310 людей, – рятувальники

Серед найпоширеніших причин нещасних випадків на воді є купання в не обладнаних для цього місцях

Від початку липня на українських водоймах потонуло 310 людей, в тому числі майже 40 дітей. Про це повідомили у пресцентрі ДСНС України.

«859 випадків утоплення зафіксовано з початку 2021 року. Із них 310 – тільки з початку липня. Серед потонулих у цьому місяці майже 40 дітей. Страшна статистика, яка, на жаль, не зупиняє людей і не змушує переглянути своє ставлення до заходів безпеки. Попри постійні застереження співробітників Служби порятунку, люди ігнорують найелементарніші правила поведінки на воді», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, 23 липня на ставку в селі Лозувата Вінницького району рятувальники знайшли, вилучили з води та передали працівникам поліції тіло чоловіка 1962 року народження, який втопився під час купання. Схожий випадок стався і на Київщині, де на річці Стугна в м. Обухові потонув чоловік 1988 року народження.

У Запорізькій області за добу 23 липня рятувальники тричі залучались для надання допомоги відпочивальникам на Азовському морі. Людей віднесло від берега на плавзасобах (катамарани та надувні матраци).

У ДСНС серед найпоширеніших причин нещасних випадків на воді називають купання в не обладнаних для цього місцях, купання в нетверезому стані та самостійне відвідування водойм дітьми.

Рятувальники попереджають:

пам’ятайте – відпочивати та купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах;

ніколи не пірнайте в незнайомих місцях;

не лишайте дітей без нагляду біля води та не дозволяйте їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки;

не запливайте далеко. Ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо ви не впевнені у своїх силах;

не заходьте у воду в стані алкогольного сп’яніння;

не наближайтесь до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу вас;

температура води повинна бути не нижче +17 °C;

плавайте у воді не більше 20 хвилин, причому цей час повинен збільшуватися поступово, починаючи з 3 – 5 хвилин;

слідкуйте за штормовими попередженнями і не виходьте у плавання на човнах при сильних поривах вітру.

Нагадаємо, у ніч проти суботи, 24 липня, трапилася пожежа у приватному пансіонаті для літніх людей, що розташований на вулиці Залізній міста Кривий Ріг. Стареньких виносили на свіже повітря, декого доводилося виводити у засобах індивідуального захисту органів дихання.