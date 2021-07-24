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    Із початку липня на водоймах України потонули 310 людей, – рятувальники

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    Причини нещасних випадків на воді &ndash; купання в нетверезому стані та самостійне відвідування водойм дітьми - Із початку липня на водоймах України потонули 310 людей, – рятувальники

    Причини нещасних випадків на воді – купання в нетверезому стані та самостійне відвідування водойм дітьми

    Фото з відкритих джерел

    Серед найпоширеніших причин нещасних випадків на воді є купання в не обладнаних для цього місцях

    Від початку липня на українських водоймах потонуло 310 людей, в тому числі майже 40 дітей. Про це повідомили у пресцентрі ДСНС України.

    «859 випадків утоплення зафіксовано з початку 2021 року. Із них 310 – тільки з початку липня. Серед потонулих у цьому місяці майже 40 дітей. Страшна статистика, яка, на жаль, не зупиняє людей і не змушує переглянути своє ставлення до заходів безпеки. Попри постійні застереження співробітників Служби порятунку, люди ігнорують найелементарніші правила поведінки на воді», – йдеться у повідомленні.

    Зокрема, 23 липня на ставку в селі Лозувата Вінницького району рятувальники знайшли, вилучили з води та передали працівникам поліції тіло чоловіка 1962 року народження, який втопився під час купання. Схожий випадок стався і на Київщині, де на річці Стугна в м. Обухові потонув чоловік 1988 року народження.

    У Запорізькій області за добу 23 липня рятувальники тричі залучались для надання допомоги відпочивальникам на Азовському морі. Людей віднесло від берега на плавзасобах (катамарани та надувні матраци).

    У ДСНС серед найпоширеніших причин нещасних випадків на воді називають купання в не обладнаних для цього місцях, купання в нетверезому стані та самостійне відвідування водойм дітьми.

    Рятувальники попереджають:

    • пам’ятайте – відпочивати та купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах;
    • ніколи не пірнайте в незнайомих місцях;
    • не лишайте дітей без нагляду біля води та не дозволяйте їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки;
    • не запливайте далеко. Ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо ви не впевнені у своїх силах;
    • не заходьте у воду в стані алкогольного сп’яніння;
    • не наближайтесь до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу вас;
    • температура води повинна бути не нижче +17 °C;
    • плавайте у воді не більше 20 хвилин, причому цей час повинен збільшуватися поступово, починаючи з 3 – 5 хвилин;
    • слідкуйте за штормовими попередженнями і не виходьте у плавання на човнах при сильних поривах вітру.

    Нагадаємо, у ніч проти суботи, 24 липня, трапилася пожежа у приватному пансіонаті для літніх людей, що розташований на вулиці Залізній міста Кривий Ріг. Стареньких виносили на свіже повітря, декого доводилося виводити у засобах індивідуального захисту органів дихання.

    Теги: пожежа ДСНС плавання статистика потонули рятувальники
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    Із початку липня на водоймах України потонули 310 людей, – рятувальники