У Путіна закінчуються ресурси: він посилає на забій курсантів

Курсантів другого курсу кинули на війну з Україною, що означає, що вся російська могутня армія вже не може впоратися з Україною

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що серед російських військових завдяки опору українців зростає рівень деморалізації. Противник масово кидає зброю, здається в полон або пересувається в бік білоруського або російського кордону. Продовжує чинити опір військове керівництво.

За словами Арестовича, росіяни кидають у бій навіть курсантів.

«Росіяни кидають у бій навіть курсантів військових училищ. Зокрема, така інформація надходить з Серпуховського училища, де курсантів ІІ курсу кинули на війну з Україною, що означає, що вся російська могутня армія вже не може впоратися з Україною. І це означає катастрофу з точки зору військового управління. Тому що курсантів зазвичай не зачіпають до останнього моменту. Туди ж можна віднести спроби залучити білоруську армію. Але поки офіційних даних участі білоруської армії у бойових діях проти України немає. Є сигнали», – зазначив він.

Арестович також розповів, що вперше за сім днів повномасштабної війни українські підрозділи перейшли в наступ на окремому напрямку. В зоні ООС одна з бригад атакувала російські сили у Горлівці (яка останні вісім років була під окупацією) і зараз там закріплюється. Ймовірно, Україна буде розвивати наступ.

«Зона ООС. Там приємні новини. Більша частина наших підрозділів утримує свої позиції, а одна з наших бригад навіть просунулася на околиці Горлівки. Зараз вони там укріплюються і можливо будуть розвивати наступ. Вперше за сім днів війни наші підрозділи перейшли в наступ на окремому напрямку. Я думаю, що це не останній наступ, не останній контрнаступ. Скоро настане час, коли ми будемо звільняти нашу землю, а не лише її захищати», – зазначив він.

Російська армія понесла вже багато втрат. За оновленими даними українського Міноборони, станом на 2 березня, втрати окупантів становлять понад 5 840 осіб. Також серед втрат до 211 танків, 862 одиниць бойових броньованих машин.

За словами Арестовича, окупанти масово кидають зброю та техніку, здають в полон, або тікають.

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