На Донбасі українські захисники перетворили групу кадирівців на вантаж «200»

Українські воїни взяли в полон групу насильно мобілізованих окупантами мешканців ОРДЛО

Сьогодні, 1 березня, на Донецькому напрямку українські захисники взяли в полон групу представників збройних формувань РФ. Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

«Ними виявилися мешканці окупованих територій: слюсарі, вчителі, соціальні працівники. Всіх їх кремлівська влада насильно мобілізувала до своєї армії та холоднокровно відправила вперед, як гарматне м’ясо», - йдеться в повідомленні.

Окрім цього, сьогодні воїни полку «Азов» гідно зустріли кадирівців в степах Донбасу. «Елітні війська РФ виявились звичайним вантажем «200», яким зараз окупанти масово завалюють Україну», - зазначили у штабі ООС.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов розповів про знищення елітної групи кадирівців, які планували вбити президента України Володимира Зеленського.

Зазначимо, голова Чечні Рамзан Кадиров поскаржився на «невірну тактику», до якої вдається російська армія, яка воює проти України (бійці Кадирова – офіційно полк Росгвардії – перебувають на півночі від Києва).

Також Кадиров визнав, що серед чеченців, які беруть участь у вторгненні в Україну, є втрати.