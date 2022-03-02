Українські військові на Київщині збили два винищувачі агресора

Разом із ракетами класу «повітря-повітря» із МіГ-29 по окупантах відпрацювали й зенітні керовані ракети комплексу С-300

На Київщині українська протиповітряна оборона знищила два російських винищувачі Су-35С. Про це інформує служба зв’язків з громадськістю Командування Повітряних сил ЗС України у Facebook.

«Вночі, 1 березня, на Київщині зав’язався запеклий повітряний бій між парою винищувачів МіГ-29 бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗС України та парою російських Су-35С. В результаті повітряного бою обидва літаки рашистів були знищені. Разом із ракетами класу «повітря-повітря» із МіГ-29 по окупантах відпрацювали й зенітні керовані ракети комплексу С-300 місцевої зенітної ракетної бригади повітряного командування «Центр»», – ідеться в повідомленні.

На жаль, в результаті цього бою Повітряні сили втратили один МіГ-29. Пілота шукають, поінформували в командуванні.

До слова, уперше за сім днів повномасштабної війни українські підрозділи перейшли в наступ на окремому напрямку.