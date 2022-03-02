«Bayraktar»: Youtube вибухнув піснею, що присвячена російським окупантам (відео)

«Байрактар» – це нові безпілотними, які нещодавно отримала Україна

Війна в Україні викликала не лише потужний спротив кривавому окупанту, а й спровокувала шквал творчості серед українців. Добрий гумор, пісні, оповідки на військову тематику – все це підтримує бойовий дух українських воїнів та заряджає на позитив та перемогу над російським окупантом.

Так, нещодавно в мережі Youtube з’явився новий хіт «Bayraktar».

Декілька рядків з пісні, яка демонструє, що ворог, який бездумно бере кількістю, ніколи не зможе перемогти народ, що вміє об’єднуватися, допомагати, підтримувати один одного та захищати правду та свободу. Фінал лише один – обламані зуби здичавілого агресора та тисячі трупів російських солдат:

«Прийшли окупанти до нас в Україну, форма новенька, воєнні машини, та трохи поплавився їх інвентар. Байрактар. Російські танкісти сховались в кущі, щоб лаптьом посьорбати довбані щі, та трохи в кущах перегрівся навар. Байрактар».

Нагадаємо, що «Байрактар» – це нові безпілотники, які нещодавно отримала Україна. Вони вже стали на бойові чергування.

Додамо, що ворог втратив тактичну ініціативу та знизив темпи просування – Генштаб.