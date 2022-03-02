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    «Bayraktar»: Youtube вибухнув піснею, що присвячена російським окупантам (відео)

    Ворог безсилий перед оптимізмом та бойовою міццю українських воїнів - «Bayraktar»: Youtube вибухнув піснею, що присвячена російським окупантам (відео)
    Ворог безсилий перед оптимізмом та бойовою міццю українських воїнів
    фото з відкритих джерел

    «Байрактар» – це нові безпілотними, які нещодавно отримала Україна

    Війна в Україні викликала не лише потужний спротив кривавому окупанту, а й спровокувала шквал творчості серед українців. Добрий гумор, пісні, оповідки на військову тематику – все це підтримує бойовий дух українських воїнів та заряджає на позитив та перемогу над російським окупантом.
    Так, нещодавно в мережі Youtube з’явився новий хіт «Bayraktar».

    Декілька рядків з пісні, яка демонструє, що ворог, який бездумно бере кількістю, ніколи не зможе перемогти народ, що вміє об’єднуватися, допомагати, підтримувати один одного та захищати правду та свободу. Фінал лише один – обламані зуби здичавілого агресора та тисячі трупів російських солдат:

    «Прийшли окупанти до нас в Україну, форма новенька, воєнні машини, та трохи поплавився їх інвентар. Байрактар. Російські танкісти сховались в кущі, щоб лаптьом посьорбати довбані щі, та трохи в кущах перегрівся навар. Байрактар».

    Нагадаємо, що «Байрактар» – це нові безпілотники, які нещодавно отримала Україна. Вони вже стали на бойові чергування.

    Додамо, що ворог втратив тактичну ініціативу та знизив темпи просування – Генштаб.

    Теги: Росія окупанти війна військові Україна #stoprussia
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    «Bayraktar»: Youtube вибухнув піснею, що присвячена російським окупантам (відео)